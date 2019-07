Wszedł na drzewo, nie potrafił zejść. Nocna akcja ratowania kota

Foto: iswinoujscie.pl Video: tvn24

Kot z Bartoszyc od kilku lat mieszka w dziupli w drzewie

08.07 | W Bartoszycach w dziupli w drzewie od kilku lat mieszka kot. Zdaniem mieszkańców, od sześciu lat nie chce się on stamtąd ruszyć. - Ludzie, jak to ludzie mają dobre serca i dokarmiają po troszeczku go i taka historia tego kota - mówił w rozmowie z TVN24 pan Jerzy, jeden z mieszkańców Bartoszyc.

