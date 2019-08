Niewybuchy znikają ze Świnoujścia. Miny w drodze na poligon, promy już kursują





Akcja wydobycia i neutralizacji dwóch min z czasów II wojny światowej rozpoczęła się w poniedziałek przed świtem na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Transport niewybuchów na kilka godzin zablokował przeprawę promową w Świnoujściu. Ładunki już minęły tereny miejskie i statki znów kursują.

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem. Dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej zostały podniesione przez nurków, a potem zostały przetransportowane na okręcie Kanałem Piastowskim i Świną do Zatoki Pomorskiej. Na poligonie morskim zostaną zneutralizowane.

Operację prowadzą marynarze i nurkowie minerzy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Do akcji zaangażowana została załoga trałowca ORP Gopło z 13 Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12 Dywizjonu Trałowców.

W trakcie akcji okazało się, że transport min opóźni się. Z tego powodu promy z i do Karsiboru ruszyły dopiero o godz. 9.10, a z Warszowa o godz. 10. Celowo wstrzymano także odjazd pociągu relacji Świnoujście – Katowice, który planowo odjechać miał o godz. 9.35. Wyruszył w trasę dopiero po uruchomieniu przeprawy promowej.

Przy dworcu znaleźli niewybuch. "To bomba burząca, miała zasięg około kilometra" W pobliżu dworca... czytaj dalej » W związku z akcją zamknięte zostało wejście na Zalew Szczeciński. Wstrzymany został też ruch statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego oraz wychodzących z zalewu na Zatokę Pomorską.

Strefa bezpieczeństwa

Ewakuowane zostały osoby ze strefy bezwzględnego zagrożenia, czyli w odległości 200 metrów od osi toru wodnego – mieszkańcy zostali przetransportowani do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Świnoujście-Karsibór. W sumie z tej opcji skorzystały tylko cztery osoby.

W tym czasie osoby przebywające do 750 metrów od kanału, zobowiązane były do pozostania w budynkach, niezbliżania się do okien, nieprzebywania na balkonach i tarasach. Od godz. 8 do 10 też nie można wchodzić do morza i na plażę w odległości 750 m od falochronu zachodniego (w pobliżu do wejścia na plażę Aleją Interferie), a także na falochrony zachodni i środkowy.

W akcji zabezpieczającej uczestniczą patrole policji, Straży Granicznej, straż miejska, straż pożarna i ratownicy wodni.

Brytyjska mina lotnicza typu Mark VI i niemiecka bomba głębinowa typu DM to kolejne obiekty, które znaleziono w Zalewie Szczecińskim na torze wodnym Szczecin-Świnoujście podczas prowadzonych tam prac. W połowie lipca zneutralizowano minę typu Mark IV. Wtedy akcja przebiegła bez problemów.

