Parada Niepodległości w Gdańsku. "To jest dzień, w którym szukamy tego, co łączy"

Parada Niepodległości przeszła ulicami Gdańska już po raz siedemnasty. Dominowały biało-czerwone barwy, były zabytkowe samochody, historyczne stroje i jeźdźcy. Na koniec uczestnicy marszu wspólnie odśpiewali hymn narodowy. To jednak nie koniec obchodów. Po południu zaplanowano wspólne sadzenie 101 drzew wiśni w Parku Reagana.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Dwa Ordery Orła Białego Prezydent Andrzej... czytaj dalej » XVII Parada Niepodległości ruszyła przed godziną 10 z Placu im. Dariusza Kobzdeja w Gdańsku.

- Pokazujemy jak można świętować radość z okazji Święta Niepodległości. Jesteśmy razem, radośni, co nie znaczy, że się nie różnimy, ale dzisiaj to jest taki dzień, że szukamy tego, co łączy - mówiła podczas marszu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prada szła ulicami: Podmłyńska – Wielkie Młyny – Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska – pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym - Targ Węglowy – Długa – Długi Targ.

Na Długim Targu odśpiewany został hymn narodowy. Później uczestnicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.

101 biało-czerwonych drzew

Z okazji Święta Niepodległości o godzinie 14 w Parku Reagana po raz pierwszy w historii Gdańska zasadzonych zostanie 101 drzew wiśni. Jak mówiła Aleksandra Dulkiewicz, mają być one symbolem "trwania i nieprzemijalności".

Obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gdańsku rozpoczęły się już w niedzielę. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, u zbiegu alei Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego, złożone zostały kwiaty. Na 42-metrowym maszcie, znajdującym się na Górze Gradowej, zawisła biało-czerwona flaga.

