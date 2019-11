Parady Niepodległości we Wrocławiu i w Gdańsku. "To jest dzień, w którym szukamy tego, co łączy"





Parada Niepodległości przeszła ulicami Gdańska już po raz siedemnasty. Dominowały biało-czerwone barwy, były zabytkowe samochody, historyczne stroje i jeźdźcy. Na koniec uczestnicy marszu odśpiewali hymn narodowy i wypuścili gołębie. A po południu każdy mógł pomóc w posadzeniu 101 drzew wiśni w Parku Reagana. Radosna Parada Niepodległości przeszła też ulicami Wrocławia, a w Krakowie mieszkańcy i turyści wspólnie odśpiewali hymn Polski na Wawelu.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Dwa Ordery Orła Białego Prezydent Andrzej... czytaj dalej » XVII Parada Niepodległości ruszyła przed godziną 10 z Placu im. Dariusza Kobzdeja w Gdańsku.

- Pokazujemy, jak można świętować radość z okazji Święta Niepodległości. Jesteśmy razem, radośni, co nie znaczy, że się nie różnimy, ale dzisiaj to jest taki dzień, że szukamy tego, co łączy - mówiła podczas marszu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Parada Niepodległości przeszła ulicami historycznego centrum z ulicy Podmłyńskiej na Długi Targ, gdzie zebrani odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego". W niebo wypuszczono tysiąc gołębi pocztowych.

- Kochane gdańszczanki, gdańszczanie, Pomorzanki, Pomorzanie, Polki, Polacy, Europejczycy – żadna z tych tożsamości się nie wyklucza. A co ważniejsze, w takim dniu jak dzisiaj chyba powinniśmy pomyśleć, jak bardzo one się ze sobą łączą i jak bardzo każda z tych tożsamości wynika z każdej" – mówiła pod Zieloną Bramą na Długim Targu Dulkiewicz.

101 drzew wiśni na 101. rocznicę

Z okazji Święta Niepodległości od godziny 14 w Parku Reagana po raz pierwszy w historii Gdańska zasadzonych zostało 101 drzew wiśni.

Pierwsze drzewko posadziła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Jak sama mówiła wcześniej, wiśnie mają być symbolem "trwania i nieprzemijalności".

Pozostałe drzewka posadzili mieszkańcy Gdańska razem ze swoimi rodzinami.

- Myślę, że jakoś je oznaczymy, żebyśmy mogli przyjść na wiosnę i zobaczyć, czy kwitnie - mówiła jedna z kobiet, która swoje drzewko posadziła wspólnie z dziećmi.

- To nie będzie moje, to dziewczynki zamówiły. Ja tylko trzymam - stwierdził stojący obok mężczyzna.

Obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gdańsku rozpoczęły się już w niedzielę. Pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, u zbiegu alei Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego, złożone zostały kwiaty. Na 42-metrowym maszcie, znajdującym się na Górze Gradowej, zawisła biało-czerwona flaga.

Źródło: PAP / Adam Warżawa XVII Parada Niepodległości w Gdańsku Źródło: PAP / Adam Warżawa Parada Niepodległości w Gdańsku

Radosne świętowanie we Wrocławiu

Ulicami Wrocławia tradycyjnie już przeszła Radosna Parada Niepodległości. Z placu przy Centrum Historii Zajezdnia ruszyli chorągwiarze, mażoretki, orkiestry i oczywiście mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska.

- Przyjechałam tutaj z pięcioma grupami mażoretek ze Świdnicy. Od najmniejszych do największych. Wszystkie chciały tu przyjechać. Miałam trudny wybór, bo grupy są dosyć liczne, ale postarałam się, żeby wszystkie mogły tutaj dotrzeć. Część przyjechała autokarami, część z rodzicami. I mają wiele radości – mówi Anna Trzeciak, choreograf zespołu "Prima".

Głośna, kolorowa gromada, ulicą Grabiszyńską, przez plac Legionów, dotarła na plac Wolności, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Najpierw paradowały formacje mundurowe, potem odegrano i odśpiewano hymn.

Oglądaj Wideo: TVN24 Wrocław Świętowanie na wesoło we Wrocławiu

"Bawimy się tym, że mamy wolność"

- Wzięliśmy udział w paradzie, przyszliśmy tutaj na plac. Świętujemy, machamy flagą, bawimy się tym, że mamy wolność – mówi jeden z uczestników obchodów.

- Jest to dzień, kiedy wszyscy powinniśmy się cieszyć i świętować, że możemy być tu razem, że możemy mówić po polsku, że mamy nasze władze, że jesteśmy wszyscy zdrowi i szczęśliwi – dodaje pani Magda, która na plac Wolności dotarła razem z dziećmi i znajomymi.

Źródło: TVN24 Wrocław / M. Siemaszko Koniec parady na placu Wolności

Kraków: kwiaty, msza i hymn na Wawelu

W Krakowie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Polski Walczącej. Następnie o godzinie 10 rozpoczęła się msza święta w katedrze na Wawelu. Mszę w intencji ojczyzny odprawił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który podczas kazania zacytował między innymi fragmenty "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego oraz nawiązał do strajku dzieci we Wrześni.

Źródło: tvn24 Złożenie wieńców rozpoczęło poniedziałkowe uroczystości

O 12 krakowianie oraz turyści wspólnie zaśpiewali na wzgórzu wawelskim Mazurka Dąbrowskiego. Po odśpiewaniu patriotyczny pochód ruszył ulicami miasta do placu Matejki, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęły się oficjalne uroczystości.

Wśród uczestników obchodów zaobserwować można było wiele rodzin z dziećmi, a także osoby starsze. Spora część miała przy sobie polskie symbole: biało-czerwone wstążki i flagi. Wspólne śpiewanie obserwowali turyści odwiedzający Wawel. Na wzgórzu śpiewali także licznie zebrani harcerze i członkowie pocztów sztandarowych.

Melodia hymnu popłynęła też z wieży kościoła Mariackiego, a na Rynku Głównym zgromadziły się tysiące osób – krakowian i turystów. Przechodniom rozdawane były miniaturowe biało-czerwone flagi.

Źródło: tvn24 Krakowianie oraz turyści wspólnie odśpiewali hymn Polski

Źródło: tvn24 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej

