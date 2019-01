Zapomniała wziąć z bankomatu pieniądze. Kolejny klient schował je do portfela

Spojrzał na odchodzącą od bankomatu kobietę i zabrał jej pieniądze. Mógł je oddać, krzyknąć za zapominalską, ale wybrał inaczej. Policja go namierzyła i teraz będzie musiał ponieść karę.

Funkcjonariusze z komendy policji w Świeciu szukali mężczyzny, który przywłaszczył 400 złotych, które kobieta wypłaciła z bankomatu na ul. Krausego. Do zdarzenia doszło 23 listopada, tuż po godz. 11. Policjanci opublikowali nagranie z monitoringu. Na wideo widać, jak do bankomatu podchodzi kobieta, wkłada kartę i wpisuje PIN oraz kwotę, którą chce wybrać. Po chwili odchodzi, ale z roztargnienia zapomina o pieniądzach.

Kilka sekund po niej z tego samego bankomatu chce skorzystać lekko kulejący mężczyzna w średnim wieku. Zauważa, że kobieta zostawiła 400 złotych, ewidentnie nerwowo patrzy kilkakrotnie w jej stronę, po czym chowa pieniądze do portfela i odchodzi w przeciwnym kierunku niż zapominalska.

- Nieznany mężczyzna podszedł do bankomatu i z kasetki wypłat zabrał pieniądze w kwocie 400 złotych, wypłacone chwilę wcześniej przez pokrzywdzoną, a następnie odszedł – potwierdza mł. asp. Joanna Tarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Policję powiadomiła pokrzywdzona, gdy po powrocie do domu zauważyła brak banknotów.

Co ciekawe, dziś – w czwartek – ktoś przekazał poszkodowanej 400 złotych zadośćuczynienia. Jednak dla policji to i tak nie ma znaczenia, bo wykroczenie zostało popełnione. – Grozi za nie kara aresztu, ograniczenia wolności bądź kara grzywny do pięciu tysięcy złotych – wylicza mł. asp. Tarkowska.

W czwartek policji udało się namierzyć mężczyznę, to 61-letni mieszkaniec powiatu świeckiego. Za popełnione wykroczenie grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.