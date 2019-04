6-latek miał uraz głowy i duszności. Dzięki policyjnej eskorcie trafił na czas do szpitala





»

Policyjna interwencja wobec pirata drogowego błyskawicznie zmieniła się w akcję ratunkową. Okazało się, że kierowca łamał przepisy, bo próbował jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Policjanci ruchu drogowego ze Świecia tydzień temu, jak co dzień, patrolowali drogi krajowe w powiecie. Chwilę po godz. 15 zauważyli opla astrę, którego kierowca niebezpiecznie zachowywał się na drodze.

Przejechał na czerwonym, zamiast mandatu była policyjna eskorta Patrol legnickiej... czytaj dalej » - Popełniał liczne wykroczenia, a w pewnym momencie wyprzedził nawet na zakazie radiowóz. Dlatego mundurowi zatrzymali auto do kontroli – relacjonuje podkom. Joanna Tarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Wtedy do funkcjonariuszy – sierż. szt. Karola Marciniaka oraz st. post Sebastiana Schmidta – wybiegła z auta roztrzęsiona kobieta. Powiedziała, że jej 6-letni syn ma uraz głowy i duszności. Za kierownicą siedział dziadek chłopca. Poprosiła o pomoc w jak najszybszym dotarciu do szpitala w Grudziądzu.

- Mundurowi ze Świecia bez chwili wahania zadecydowali o eskorcie auta – mówi Tarkowska. Pomoc była bardzo potrzebna, ponieważ most i ulice Grudziądza były o tej porze zatłoczone.

Dzięki sprawnemu pilotażowi 6-latek w porę otrzymał fachową pomoc medyczną. Jego dziadek oraz matka nie kryli wdzięczności za tak sprawną policyjną akcję.

Źródło: KPP w Świeciu Sierż. szt. Karol Marciniak oraz st. post Sebastian Schmidt nie wahali się

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.