"73 kilogramy narkotyku gotowego do użycia". Zlikwidowana fabryka ecstasy





Foto: KWP w Szczecinie | Video: tvn24 Fabryka ecstasy była profesjonalnie wyposażona

W miejscowości pod Świdwinem (województwo zachodniopomorskie) policja zlikwidowała linię produkcyjną ecstasy. Zatrzymano 60-letniego mężczyznę, który według śledczych, zajmował się produkcją narkotyku.

Policjanci ze Świdwina zlikwidowali profesjonalnie wyposażoną fabryczkę narkotyków. Była ukryta w budynku w jednej z okolicznych miejscowości. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, na miejscu funkcjonariusze odkryli 73 kilogramy MDMA, czyli substancji popularnie nazywanej ecstasy, "gotowej do użycia". Czarnorynkowa wartość takiej ilości tego narkotyku to 21 milionów złotych.

Kokaina w kartonach z bananami. Policja bada tropy To nie koniec... czytaj dalej » - To pierwsza odkryta taka linia produkcyjna w województwie zachodniopomorskim - mówi podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Oprócz narkotyków zabezpieczono również kilkadziesiąt litrów substancji służących do produkcji substancji psychotropowych - dodaje policjantka.

Euforia i halucynacje

W sprawie zatrzymano 60-letniego mężczyznę z zawodu stolarza. Postawiono mu zarzuty wytwarzania oraz posiadania substancji psychotropowej znacznej ilości. Decyzją sądu trafił on do tymczasowego aresztu.

MDMA to jeden z najnowszych narkotyków znanych ludziom. Został wytworzony w 1912 roku w niemieckim laboratorium. W latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych testowany był pod kątem leczenia zaburzeń psychicznych, na przykład zespołu stresu pourazowego. Badania nad wykorzystaniem tego środka w medycynie wciąż prowadzi się w Izraelu i Szwajcarii.

Narkotyk ten wprowadza w stan euforii i otwiera na kontakt z innymi ludźmi, silnie działa na zmysły. Może wywoływać halucynacje. Odstawienie, nawet po jednokrotnym zażyciu, może powodować między innymi depresję i uczucie silnego zmęczenia.

