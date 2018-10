Wyzwali i pobili pracowników baru z kebabem. Dobrowolnie poddali się karze, idą do więzienia

Video: Filip Czerwiński / Fakty TVN

03.12.2016 | Rasistowski atak w bydgoskim tramwaju....

Są świadkowie, jest nagranie i nie ma najmniejszych wątpliwości – to był atak rasistowski. Napadnięci w tramwaju w Bydgoszczy studenci z Turcji i Bułgar najpierw usłyszeli sporo wulgarnych wyzwisk. Ale nie dyskutowali – po prostu zmienili wagon. Agresorzy jednak nie odpuścili – podążyli za nimi, przechodząc także od słów do czynów. Doszło do bójki – w trakcie szamotaniny pasażerowie wezwali policję, a motorniczy zablokował drzwi. Otworzył je dopiero w chwili, gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zatrzymali trzech napastników. Więcej na ten temat w „Faktach” TVN o 19:00.

»