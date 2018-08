Podczas driftu stracił panowanie nad autem i wjechał w tłum gapiów. Zarzut dla 18-latka





Kierowca BMW usłyszał zarzut "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym". 18-latek podczas driftu stracił panowanie nad samochodem i wjechał w tłum. Sześć osób zostało poszkodowanych. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

"Ja się dziwię, jak policja mogła na coś takiego pozwolić" - Policjanci byli... czytaj dalej » Wszystko działo się w sobotę przed godziną 23 w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie).

Film, na którym widać zdarzenie, opublikowała na portalu społecznościowym grupa "Stoją! Stargard". Widać na nim, że sytuacja ma miejsce w centrum miasta, podczas normalnego ruchu ulicznego.

Kierowca srebrnego BMW kombi jechał rondem na Placu Wolności. Próbował driftu – kontrolowanego poślizgu samochodem. Nagle stracił panowanie nad autem, uderzył w krawężnik, który wybił go w górę, a potem wpadł w barierki, za którymi stał tłum gapiów.

W wypadku poszkodowanych zostało sześć osób. Trzy trafiły do szpitala - dwie dorosłe i 10-letnie dziecko.

Jak poinformowała w poniedziałek Natalia Andruczyk, rzecznik prasowy Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, jeden z poszkodowanych opuścił szpital już w sobotę, kolejny wyszedł w poniedziałek. W szpitalu na obserwacji zostaje jeszcze młoda dziewczyna w stanie ogólnym dobrym.

18-latek był trzeźwy. W poniedziałek usłyszał zarzut "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym". Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Prokurator zamierza złożyć do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

"Zawody driftowe" w centrum miasta

18-latek wjechał w ludzi w centrum Stargardu. Są ranni W sobotę w nocy... czytaj dalej » Świadkowie zdarzenia twierdzą, że na portalu społecznościowym zostało opublikowane zaproszenie na nielegalną imprezę. Na jednym z portali ktoś z fałszywego konta założył wydarzenie o nazwie "Zawody driftowe - plac wolności vol.1" (pisownia oryginalna - red.).

W nocy na Kontakt 24 otrzymaliśmy potwierdzenie tej informacji. Jak przekazał kom. Łukasz Famulski z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, policjanci nie mieli w tym dniu zgłoszonej żadnej imprezy odbywającej się w centrum Stargardu.

Świadkowie twierdzą jednak, że policja była na miejscu i była świadoma tego, co się dzieje. - Auta krążyły i te samochody próbowały wyczyniać jakieś dziwne sztuczki. To znaczy latać bokiem, driftować. Stwarzały zagrożenie i to wszystko było na oczach policji - opisywał nocne wydarzenia młody mężczyzna. - W momencie kiedy policja odjechała, wszystkim puściły wodze fantazji i to spowodowało, że jest wypadek - dodał.

Nie było oficjalnego zgłoszenia

Rzeczniczka policji w Szczecinie, Irena Kornicz, pytana o to przez TVN24 podkreśliła, że funkcjonariusze nie mieli "oficjalnego zgłoszenia dotyczącego jakiejkolwiek zorganizowanej imprezy, która miała się odbyć na tym terenie". - Nie mieliśmy też żadnego zawiadomienia od obywateli - dodała.

- Policjanci sami ustalili, że może dojść do naruszenia prawa z zakresu ruchu drogowego w tym miejscu. Dlatego też sami podjęli decyzję o tym, że zostaną tam wysłane załogi. Tak też się stało. W momencie kiedy byli tam policjanci - byli na miejscu kilkadziesiąt minut - nie doszło do żadnego naruszenia prawa - tłumaczyła Kornicz.

