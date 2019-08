Sześciolatka wjechała w linkę zawieszoną nad ścieżką rowerową. Dwie nastolatki zatrzymane

Żyłka zawieszona była nad ścieżką rowerową, na wysokości szyi sześciolatki. - Zauważyłam jakiś czerwony sznurek i zaczęłam krzyczeć, żeby zwolniła, zatrzymała się. Ona już zaczęła hamować, no i w tym momencie się nadziała na ten sznurek - opowiada matka dziewczynki. Jak się później okazało, linki nad ścieżkami rowerowymi miały zawiesić dwie nastolatki.

Matka z wózkiem jak rower? Policja: brak słów Powinna zjechać... czytaj dalej » Wszystko działo się w czwartek na osiedlu Giżynek w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). Sześciolatka razem z mamą wybrały się na wycieczkę rowerową.

- Ona się znajdowała chwilę przede mną, dosłownie jej tylne koło było na wysokości mojego przedniego koła - opowiada matka dziewczynki.

Dodaje, że nagle zauważyła z daleka sznurek. - Zaczęłam krzyczeć, żeby zwolniła, zatrzymała się. Już zaczęła hamować, nie wiedziała dlaczego wprawdzie, no i w tym momencie się nadziała na ten sznurek - mówi kobieta.

Kiedy zapytała córki, czy coś się stało, ta odpowiedziała, że nie. Dopiero później kobieta zauważyła ranę na szyi dziewczynki.

- Dziecko wpadło w histerię, zaczęło płakać, wystraszyło się mocno. Chciała zobaczyć, co tam jest, czy leci jej krew, mówiła, że ją to boli. W końcu ją uspokoiłam. Wróciłyśmy z powrotem. Zobaczyłam, że to była linka przywiązana do słupa, do linki był przywiązany sznurek i ten sznurek był na drugim słupku zaczepiony - opisuje kobieta.

Zatrzymane nastolatki

Sprawę zgłosiła na straż miejską.

- Na drugi dzień przejeżdżając tamtędy zobaczyłam, że nadal ta linka jest tam zawieszona, więc pojechałam na policję i poinformowałam o tym zajściu. Usłyszałam, że dobrze, wyślemy tam patrol policji i na tym się skończyło - relacjonuje matka.

Dodaje, że nie dawało jej to spokoju. Zgłosiła więc sprawę do grupy Stoją! Stargard. Jak się okazało, takich linek w Stargardzie zawieszonych było więcej.



Członkowie grupy Stoją! Stargard od razu opublikowali post na jednym z portali społecznościowych. Na odzew nie trzeba było długo czekać.

W niedzielę jeden z internautów zauważył dwie nastolatki wieszające żyłkę przy ścieżce rowerowej. Od razu razem z innymi mieszkańcami wezwali policję i nie pozwolili uciec dziewczynom do czasu przyjazdu służb.

Funkcjonariusze zatrzymali nastolatki. Zostały przesłuchane na komendzie, a później odebrane przez rodziców. Jedna z dziewczyn jest pełnoletnia.

Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. Na razie śledczy nie informują, jakie zarzuty mogą usłyszeć nastolatki.

