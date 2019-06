Mały dzik uwięziony w studzience. Z pomocą ruszyli policjanci





»

Funkcjonariusze ze Stargardu (województwo zachodniopomorskie) pomogli młodemu dzikowi, który wpadł do studzienki. Przestraszony warchlak trafił do ośrodka, gdzie dochodzi do siebie.

Ogromna przewaga. Uratowana sarna najlepszym nagraniem Aż 62 procent... czytaj dalej » W czwartek około godz. 17 w okolicy osiedla Letniego w Stargardzie koło Szczecina spacerowicze usłyszeli dziwne dźwięki dochodzące z głębokiej studzienki. Zajrzeli do środka i zobaczyli przestraszonego warchlaka. Zadzwonili na numer alarmowy.

Na miejsce udał się patrol policji. Szybko znalazł małego dzika, który nie był w stanie sam wyjść z pułapki.

- Mundurowi natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, która zakończyła się pełnym sukcesem, bo bezpiecznie wydostali tego małego dzika na zewnątrz – relacjonuje podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Nie było jednak tak łatwo, bo przestraszony malec bronił się i próbował gryźć funkcjonariuszy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na miejsce wezwany został Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie. – Wielkie brawa dla policjantów za podjęcie tej akcji. Robili to pierwszy raz – mówi.

Dzik trafił do ośrodka, gdzie dochodzi do siebie. Był trochę odwodniony, ale jego stan jest dobry. Będzie odrobaczony.

Opiekunowie postarają się jednak go nie oswoić, by mógł z powrotem trafić do lasu.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.