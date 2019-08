Zatrzymał auto, chwycił kij i ruszył na innego kierowcę. Atak na środku drogi





»

Kamera w aucie nagrała agresywne zachowanie kierowcy w Stargardzie. Kierowca volkswagena golfa z kijem w ręku ruszył na innego kierowcę. Zdewastował jego auto i próbował go pobić, ale ten uciekł. Teraz szuka go policja.

W środę przed godz. 17 na ulicy Gdyńskiej na drodze krajowej nr 20 w Stargardzie kamera zamontowana w samochodzie zarejestrowała agresywne zachowanie jednego z uczestników ruchu. Na środku drogi zatrzymał on swojego ciemnego volkswagena golfa całkowicie blokując ruch, a następnie wyskoczył z auta z przedmiotem przypominającym kij bejsbolowy i biegiem rzucił się w kierunku czerwonego volkswagena golfa, który jechał za nim.

Zniszczona karoseria, wybita szyba

Pędził niemal 225 km/h. Dopadł go policyjny "Speed" Kierowca pędził... czytaj dalej » Napastnik zniszczył karoserię cudzego auta, wybił szybę i za wszelką cenę chciał chwycić kierowcę czerwonego samochodu. Ten jednak przeskoczył na siedzenie pasażera, wybiegł z auta i odbiegł na bezpieczną odległość. Agresor po chwili wrócił do swojego samochodu i do niego wsiadł. Potem znów wyszedł, by rzucić ostatnie słowa w kierunku poszkodowanego, po czym odjechał.

Film ze zdarzenia opublikował portal Stoją! Stargard w mediach społecznościowych. Powiadomiona została także policja. - Prowadzone jest postępowanie w sprawie zdarzenia, ale ze względu na dobro postępowania nie mogę nic więcej powiedzieć - przekazał nam asp. Łukasz Więckowski z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Wiemy, że osoba poszkodowana zgłosiła się na komendę i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policjanci namierzają teraz napastnika.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jedna z wersji, które bierze pod uwagę policja, jest taka, że atak nie miał nic wspólnego z zachowaniem na drodze, zaś mężczyźni znali się wcześniej i byli w konflikcie.









