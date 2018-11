Sprawa członka Młodzieży Wszechpolskiej przeciwko Adamowiczowi umorzona





Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poniżył działacza Młodzieży Wszechpolskiej nazywając go faszystą i naruszył jego nietykalność cielesną, ale z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość tego czynu, postępowanie karne w tej sprawie zostało umorzone – orzekł we wtorek Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wyrok jest prawomocny.

W lipcu sąd niższej instancji uznał Adamowicza winnym i orzekł wobec niego karę 2,5 tys. zł grzywny. Sędzia Aleksandra Siniecka-Kotula uznała wtedy, że prezydent nazywając pozywającego "faszystą", zniesławił go. - Użycie tego słowa było nie na miejscu, a takie zachowanie nie przystoi prezydentowi miasta – stwierdziła sędzia. Prezydent Gdańska odwołał się od tego wyroku.

Adamowicz po raz szósty. "Jestem prezydentem wszystkich gdańszczan". Tusk: miły dzień Od 20 lat rządzi... czytaj dalej » W poniedziałek sprawę rozpatrzył Sąd Okręgowy. Uchylił poprzedni wyrok. Uznał, że nazwanie Młodzieży Wszechpolskiej "faszystami", choć niepoprawne merytorycznie, było uzasadnione. Publiczność została sprowokowana zachowaniem członków MW, a Adamowicz nie zaczął sam krzyczeć "faszyści", a tylko dołączył do reszty.

Popchnięcie "nie mocne", a "faszyści" sprowokowani

Sąd uznał również, że zachowanie Adamowicza było mało szkodliwe społecznie, a popchnięcie skarżącego go Aleksandra Jankowskiego "nie było mocne". Sąd stwierdził także, że oskarżyciel dążył do wywołania takiej reakcji wśród zebranych tam osób.

- Jestem zadowolony z tego wyroku z dwóch powodów: osobistego i publicznego – skomentował po rozprawie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Z kolei skarżący go Jankowski nie krył goryczy, ale jak stwierdził spodziewał się takiego wyroku.

Sąd ukarał Adamowicza za poniżenie członka Młodzieży Wszechpolskiej. "Prezydentowi to nie przystoi" Na karę 2,5... czytaj dalej » Działacz MW w prywatnym akcie oskarżenia oskarżył Adamowicza o to, że "stosując siłę fizyczną" uderzył go ręką w pierś - "powodując silną utratę równowagi" - oraz o "bezpośrednie utożsamienie jego osoby z faszyzmem". "A więc o takie zachowanie, które spowodowało znaczące naruszenie nietykalności cielesnej, poniżenie mojej osoby w opinii publicznej, oraz naraziły mnie na utratę zaufania potrzebnego do aktywnego udziału w miejskiej przestrzeni publicznej" - podkreślił Jankowski.

Przepychanki podczas debaty

Sprawa dotyczy wydarzenia, do którego doszło 7 listopada 2017 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku podczas wystąpienia Adama Michnika pt. "Dwie Niepodległości - 1918/1989 - wyzwania i bilans" w ramach Gdańskich Debat Obywatelskich. Są one częścią gdańskich i pomorskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tuż po rozpoczęciu wykładu kilkuosobowa grupa działaczy MW przerwała go i próbowała wręczyć Michnikowi, jak sami twierdzą w ramach happeningu, wiaderko z substancją imitującą smołę. Według relacji członków MW, Michnik kurtuazyjnie podziękował za przedmiot, ale potem agresywnie miał interweniować wobec nich prezydent Gdańska. Sąd stwierdził, że agresja pojawiła się z obu stron, co potwierdzać mają nagrania wideo ze spotkania.

