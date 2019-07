Magik prezentował sztuczki, ktoś ukradł mu plecak. "To mój cały artystyczny dorobek"

Znany iluzjonista został okradziony podczas pokazu na sopockim Monciaku. Na szczęście widzowie nagrali moment popełnienia przestępstwa. Policja już namierza złodzieja.

Dawid Świstek, znany jako „AryMan”, to uczestnik 8. edycji pogramu TVN „Mam Talent”, gdzie doszedł do półfinałów. W ubiegły czwartek dawał pokaz na sopockiej ulicy Bohaterów Monte Cassino, popularnie zwanej Monciakiem.

Na scenie polała się krew. Znamy kolejnych finalistów "Mam talent" Emocje, potężna... czytaj dalej » Podczas ulicznego występu, który nagrywali spacerowicze, z tyłu stanął młody mężczyzna z brodą i tatuażem na nodze. Gdy magik skupiony był na swoich sztuczkach, mężczyzna najpierw położył swój plecak na plecaku iluzjonisty, a po chwili sięgnął po oba i odszedł.

Hokus pokus i plecak zniknął

- Stratę zauważyłem jeszcze w trakcie występu. Widzowie udostępnili mi nagrania, na których widać złodzieja. Sprawę zgłosiłem policji, ale też film opublikowałem na portalu społecznościowym – opowiada nam Świstek. Mówi, że liczył na szybsze namierzenie sprawcy.

W plecaku nie było wiele pieniędzy – może około trzy złote. Był za to telefon komórkowy z pomysłami na nowe sztuczki, rekwizyty do pracy oraz nagrania występów. Tego Dawidowi szkoda najbardziej. – To mój cały dorobek artystyczny – ocenia.

Jak przekazał nam asp. sztab. Dariusz Bzymek z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, funkcjonariusze namierzają złodzieja. - Mamy dane podejrzanego. Sprawdzamy je i wtedy nastąpi zatrzymanie – powiedział.

