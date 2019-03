Zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Sopocie. Był pijany, uciekał przed policją





»

Prokuratura w Sopocie postawiła 31-letniemu mężczyźnie zarzuty spowodowania pod wpływem alkoholu wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Mężczyzna 8 marca uciekał przed policją, jadąc 200 kilometrów na godzinę.

O postawieniu 31-latkowi zarzutów poinformowała we wtorek Grażyna Wawryniuk rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Sprecyzowała, że zarzuty dotyczyły kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, nie zatrzymania się do kontroli drogowej, umyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego i – w efekcie, spowodowania wypadku, w którym dwóch mężczyzn poniosło śmierć na miejscu, a dwóch kolejnych doznało obrażeń ciała.

Za takie czyny kodeks karny przewiduje karę do 12 lat więzienia.

Szybki i pijany

Zarówno ofiary śmiertelne – mężczyźni w wieku 23 i 30 lat, jak i poszkodowani - w wieku 14 i 16 lat, byli pasażerami auta, którym kierował 31-latek. Także on sam doznał w zdarzeniu obrażeń. Wszystkie osoby podróżujące autem, były mieszkańcami województwa mazowieckiego.

Do wypadku doszło około godz. 5 rano w Sopocie w Alei Niepodległości, będącej drogą przelotową przez to miasto. Policja ustaliła, że jadący z nadmierną prędkością z Gdyni w kierunku Gdańska samochód volkswagen passat, uderzył w słup trakcji trolejbusowej i znajdujący się za nim przystanek komunikacji miejskiej.

Z ustaleń wynika, że auto poruszało się z prędkością ok. 200 kilometrów na godzinę. Badanie wykazało, że kierujący pojazdem 31-latek miał we krwi 1,5 promila alkoholu. Nie posiadał też prawa jazdy. Gdy doszło do wypadku, mężczyzna uciekał autem przed policją: nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

"Włóczęgowski styl życia"

Jak poinformowała Wawryniuk, policjanci próbowali zatrzymać pojazd, bo podejrzewali, że poruszający się nim mężczyźni mogli ukraść koło ratunkowe z mola w Gdyni Orłowie. Koło to zostało znalezione w bagażniku auta.

Po wypadku policja i prokuratura miały problem z ustaleniem personaliów osób, które jechały volkswagenem – mężczyźni nie mieli przy sobie dokumentów. Nie było też wiadomo, który z mężczyzn prowadził samochód.

Wawryniuk poinformowała PAP, że podejrzany 31-latek przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Odmówił złożenia wyjaśnień. Rzecznik dodała, że mężczyzna był wcześniej karany. Mężczyzna nie był nigdzie zameldowany - miał wyjaśniać, że "prowadzi włóczęgowski styl życia".

Prokuratura skierowała do sopockiego sądu wniosek o tymczasowy, trzymiesięczny areszt dla 31-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Źródło: PAP