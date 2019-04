Pijany rowerzysta potrącił kobietę na Monciaku

Video: Straż Miejska w Wejherowie

Pijany rowerzysta w Wejherowie

26.10| Był pijany, ale to nie przeszkodziło mu wsiąść na rower i przejechać przez centrum miasta. Rowerzystę, który jechał z przyczepką, w której siedziało dwóch mężczyzn wypatrzył dyżurny miejskiego monitoringu. Zwrócił na nich uwagę, bo co chwilę zmieniali tor jazdy. Widać to na nagraniu z kamer z ul. Kwiatowej i placu Piłsudskiego.

