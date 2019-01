"To okrutne, że państwo próbuje ludzkie cierpienie skategoryzować na lepsze i gorsze"

"Zaprzestanie wypłacania dla ludzi doświadczonych przez los świadczenia pielęgnacyjnego nie oznacza dla nich rezygnacji z pójścia do kina, czy wyjazdu na wakacje, jest to przerwanie procesu rehabilitacji i leczenia" - prezydent Sopotu Jacek Karnowski pisze do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o kontrolę wojewody, po której miasto musi oddać ponad 800 tysięcy złotych za świadczenia wypłacane opiekunom niepełnosprawnych.

Sopot ma oddać państwu ponad 800 tysięcy za świadczenia dla niepełnosprawnych Miasto Sopot ma... czytaj dalej » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wypłaca świadczenia pielęgnacyjne opiekunom osób niepełnosprawnych w wysokości 1583 złotych bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność i czy miało to miejsce po ukończeniu przez ich podopiecznych 18. roku życia lub 25. w przypadku nauki w szkole.

Po kontroli Urzędu Wojewódzkiego miasto musi jednak zwrócić do Skarbu Państwa dokładnie 846 tysięcy 310 złotych i 26 groszy.

- Według ustawy to świadczenie przysługiwało bowiem tylko tym osobom, które doświadczyły niepełnosprawności do 18. roku życia albo 25., jeżeli się uczą. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny to zakwestionował. Zgodnie z Konstytucją nie można bowiem wprowadzić takiej granicy wiekowej niezależnie, czy to jest 18, 20, 30, czy 50 lat - tłumaczył TVN24 Andrzej Czekaj, rzecznik MOPS.

Wyrok, o którym mówi dyrektor sopockiego MOPS-u, zapadł już 21 października 2014 roku. TK wskazał wówczas, że różnicowanie osób niepełnosprawnych jest sprzeczne z konstytucją. W Sopocie świadczenia więc wypłacano.

Wyrok ten nie spowodował jednak do tej pory zmian w prawie w tej kwestii - stąd wnioski z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, że należy stosować obowiązujące nadal przepisy prawa w tym zakresie. I nakaz zwrotu wyżej wymienionej kwoty.

Więcej na ten temat TUTAJ.

"Od nas zależy, czy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą im pomagać, czy będą biegać po sądach"

Godek skarży się Kaczyńskiemu na posłów PiS. "Nie robią nic, aby dobre prawo weszło w życie" "Z niepokojem... czytaj dalej » Prezydent Sopotu Jacek Karnowski w związku z wynikami kontroli napisał do premiera Mateusza Morawieckiego pismo. Dokument trafi również do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

Karnowski, opierając się na wyroku TK, tłumaczy wypłacane przez MOPS świadczenia.

"Zgodnie z art. 190 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne"- czytamy w piśmie.

Prezydent powołuje się także na orzeczenia sądów, które przyznawały rację osobom walczącym o odebrane świadczenia oraz na "komentatorów i praktyków zajmujących się tematyką świadczeń rodzinnych".

"Tak po ludzku, jest to niezrozumiałe i okrutne, że państwo próbuje ludzkie cierpienie skategoryzować na lepsze i gorsze" - pisze Karnowski.

Prezydent Sopotu podkreśla, że jeśli MOPS przestanie wypłacać świadczenia osobom niepełnosprawnym, to "nie oznacza to dla nich rezygnacji z pójścia do kina, czy wyjazdu na wakacje", tylko przerwanie leczenia i rehabilitacji.

"Jeszcze raz zwracam się o rozstrzygnięcie tej sprawy mając na względzie przede wszystkim dobro osób z niepełnosprawnością oraz równy stosunek wszystkich wobec prawa, który gwarantuje nam wszystkim ustawa zasadnicza - Konstytucja"- zwraca uwagę Karnowski.

"Od nas w dużej mierze zależy, czy opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych będą pomagać swoim podopiecznym, czy biegać po sądach walcząc o należną im sprawiedliwość" - czytamy na końcu pisma do premiera Mateusza Morawieckiego.

Źródło: Urzad Miasta Sopotu Prezydent Sopotu napisał do premiera ws. świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych Źródło: Urzad Miasta Sopotu Prezydent Sopotu: przerwanie przyznawania świadczeń to przerwanie procesu leczenia Źródło: Urzad Miasta Sopotu Prezydent prosi o rozstrzygnięcie sprawy świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.