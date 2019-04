Znany piłkarz zatrzymany. Kobieta oskarża go o gwałt

Jarosław B., były obrońca reprezentacji Polski i wieloletni piłkarz Ekstraklasy, został zatrzymany na polecenie prokuratury. Poszkodowaną ma być młoda kobieta, która - jak twierdzi jej pełnomocnik - została "odurzona narkotykami i brutalnie zgwałcona".

Do zatrzymania doszło we wtorek przed południem. Jako pierwsi o tym informowali dziennikarze RMF FM.

- Czynności te nastąpiły w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - mówi tvn24.pl Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- Czynności te nastąpiły w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - mówi tvn24.pl Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Ze względu na dobro prowadzonych czynności Wawryniuk nie chce informować o szczegółach sprawy, która obecnie jest prowadzona w sopockiej prokuraturze rejonowej.

Poszkodowaną ma być 28- lub 29-letnia kobieta reprezentowana przez adwokata Mateusza Dończyka, który przekazał informacje na temat swojej klientki Polskiej Agencji Prasowej. Z jego relacji wynika, że w nocy z piątku na sobotę kobieta została "brutalnie zgwałcona" w jednym z sopockich hoteli.

- Klientka podejrzewa, że została też odurzona narkotykami - dodaje Dończyk. Podkreśla, że z relacji kobiety wynika, iż "straciła świadomość".

Mecenas wyjaśnił, że w sobotę nad ranem kobieta miała wrócić do domu zamówioną najprawdopodobniej przez obsługę hotelu taksówką, a gdy poczuła się lepiej, zgłosiła się do lekarza, który dokonał obdukcji, a następnie na policję.



Adwokat informuje, że w poniedziałek kobieta została przesłuchana przez sąd w obecności prokuratora oraz biegłego psychologa. Wyjaśnił, że jego klientka jest w bardzo złym stanie psychicznym.

Sportowa przeszłość

Jarosław B. jest obecnie działaczem Lechii Gdańsk. Przed zakończeniem kariery występował na pozycji obrońcy.

Większość seniorskiej kariery spędził w Amice Wronki, której barwy reprezentował przez osiem lat. W 2006 roku B. przeniósł się za granicę - przez dwa lata był zawodnikiem tureckiego Antalyasporu.

Po powrocie do Polski podpisał umowę z pierwszoligowym Widzewem Łódź, któremu pomógł wrócić do Ekstraklasy. Ostatnie dwa lata piłkarskiej kariery to powrót do rodzimego Gdańska i Lechii, której piłkarzem był jeszcze jako junior.

Jarosław B. rozegrał dziewięć spotkań w piłkarskiej reprezentacji Polski. Po raz pierwszy dostał powołanie w 2003 roku od ówczesnego selekcjonera Pawła Janasa.