Mężczyzna wypchnięty przez okno w hotelu. Do szyi miał przywiązany telewizor

45-letni mężczyzna został pobity, a potem wypchnięty przez znajomego przez okno hotelu. Do szyi miał przywiązany telewizor. W wyniku obrażeń zmarł w szpitalu.

W piątek 23 listopada w hotelu przy ul. Poznańskiej w Słupsku doszło do dramatycznych wydarzeń. Z okna wypchnięty został 45-letni mężczyzna. Do szyi miał przywiązany telewizor kineskopowy.

- Poszkodowany następnego dnia zmarł w szpitalu. W sprawie zatrzymaliśmy 40-letniego Piotra O. – informuje Piotr Nierebiński, prokurator rejonowy w Słupsku.

Podłożył bombę pod autem żony, chciał łagodniejszej kary. Jest decyzja sądu Sąd Apelacyjny w... czytaj dalej » Jak informują śledczy, tuż przed tragedią, w pokoju hotelowym były trzy osoby: dwóch mężczyzn oraz kobieta. Pomiędzy mężczyznami miała wywiązać się kłótnia.

- Piotr O. pobił pokrzywdzonego, przewiązał kabel na jego szyi i następnie wypchnął go przez okno, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci tego człowieka – przekazał Nierebiński.

Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa 45-latka i grożenia kobiecie, która jest świadkiem w sprawie, oraz kradzieży samochodu i prowadzenia pod wpływem alkoholu.

Piotr O. przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie.

