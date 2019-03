Ratownik ze szpitala psychiatrycznego z zarzutami molestowania pacjentek

Video: Fakty TVN

Miał zgwałcić dziewięć kobiet, molestować 88. Znany lekarz...

Według prokuratury latami wykorzystywał trudną sytuację pacjentek, by wykorzystywać je seksualnie. Skrzywdził 88 kobiet. Najmłodsza nie miała nawet 15 lat. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko znanemu w Trójmieście chirurgowi onkologowi. W nim 120 zarzutów. Marek Ł. do żadnego się nie przyznaje.

