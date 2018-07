Czerwone flagi od Łeby po Gdańsk. Sinice w Bałtyku, zamknięte kąpieliska

Kilkanaście kąpielisk od Łeby po Gdańsk zamkniętych z powodu wykwitu sinic. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę – jedne plaże zostają otwarte, a na innych w tym samym czasie wywiesza się czerwone flagi.

Sanepid na Pomorzu apeluje, żeby przed wybraniem się na plażę sprawdzać, czy przypadkiem nie ma zakazu wejścia do wody na danym kąpielisku. Najbardziej zagrożone są rejony Półwyspu Helskiego, ale zakazy mogą zostać wprowadzone na całym wybrzeżu w województwie pomorskim.

W tej chwili zamkniętych jest kilkanaście kąpielisk. Jest to pas od Łeby w kierunku Helu oraz kąpieliska w Trójmieście. – Sytuacja cały czas się zmienia i warto ją kontrolować na bieżąco – radzi Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Zamknęli kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem. Z powodu sinic Po zakwicie sinic... czytaj dalej » Jak dynamiczna jest sytuacja, widać po statystykach z ostatnich 72 godzin. W sobotę zamkniętych było 17 kąpielisk, w poniedziałek rano 12, a przed południem liczba ta spadła do 8. Potem znowu wzrosła. Dziś rano plaże zamknięto na niemal całym wschodnim wybrzeżu.

Z roku na rok coraz gorzej

- Nie pamiętam sytuacji, kiedy kwitnięcie sinic utrzymywało się aż tak długo – dziwi się Augustyniak i podejrzewa, że to kwestia pogody i braku falowania. Przestrzega, że kąpiel mimo zakazu grozi poważnymi konsekwencjami - sinice wytwarzają toksyny, które mogą powodować wysypki skórne i poważne kłopoty żołądkowe, w tym m.in. biegunkę, wymioty i bóle brzucha.

Zamknięte kąpieliska (24 lipca, stan na godzinę 9)

Gdynia Babie Doły

Gdynia Śródmieście

Gdynia Redłowo

Gdynia Orłowo

Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Sopot-Hotel Sopot-Beach Club

Sopot-Hotel Haffner-Esentra

Sopot-Park Północny I

Sopot-Park Północny II

Sopot-K22

Sopot-Łazienki Południowe

Sopot-EKO-Tropikalna Wyspa

Sopot-Plaża Rybaki

Sopot-32A-33

Gdańsk Jelitkowo

Gdańsk Klipper Jelitkowo

Molo Gdańsk Brzeźno

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Gdańsk Stogi

Gdańsk Sobieszewo

Gdańsk Orle

Gdańsk Świbno

Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie

Kąpielisko przy plaży "A" w Łebie

Kąpielisko morskie w Białogórze

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS

Kąpielisko Jurata "Międzymorze"

Kąpielisko Jastarnia "Leśna"

Karwia wejście nr 43

Jak przypomina na swojej stronie internetowej organizacja ekologiczna WWF Polska, wiosenny i wczesnoletni zakwit sinic jest zjawiskiem naturalnym. Jednak - w opinii organizacji - skala tego zjawiska w wodach Bałtyku z roku na rok jest coraz większa. Jak przypomina WWF, zakwit sinic sprawia, że woda staje się mętna i zaczyna przypominać cuchnącą zupę. "Może mieć brązowawy, czerwonawy, zielonawy bądź żółtawy kolor" - wyjaśniają ekolodzy. Dodają, że zakwit sinic zależy od stężenia w wodzie składników organicznych - związków azotu i fosforu.

"Kiedy zdarza się za często i sinic jest bardzo dużo, może to prowadzić do zamierania życia w Morzu Bałtyckim. Rozkład obumarłych sinic pochłania dużo tlenu. To najczęściej z jego braku giną ryby i inne organizmy występujące w morzu" - podaje WWF na swojej stronie internetowej. Jednocześnie dodaje, że szczególnie niebezpieczne są toksyczne gatunki sinic, które mogą zabijać ryby, ptaki i ssaki, a ponieważ wydzielają toksyny, szkodzą także ludziom. "Nawet po zakończeniu zakwitu sinic wytwarzane przez nie toksyny pozostają przez pewien czas w wodzie" - dodają ekolodzy.

