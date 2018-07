Sinice w Bałtyku. Sprawdź, gdzie nie można wchodzić do wody





Wciąż wiele plaż jest zamkniętych z powodu sinic. Ostatnie tak intensywne zakwity naukowcy zaobserwowali 12 lat temu. Specjaliści przypominają, że kąpiel w wodach, gdzie są bakterie, może powodować m.in. problemy żołądkowe i wysypki.

Sinice w Bałtyku, lista zamkniętych kąpielisk - Ostatnie tak... czytaj dalej » Z powodu sinic w najgorszym momencie zamkniętych było ponad 50 plaż polskiego wybrzeża. Teraz, ponad tydzień po pojawieniu się bakterii nadal obowiązuje zakaz kąpieli, m.in. w Trójmieście, Helu i Mechelinkach.

- Sinice wyglądają jak plamy oleju unoszące się na wodzie. W sprzyjających warunkach miały okazję namnożyć się w takich ilościach. Nie tylko na zatoce, ale przede wszystkim w Bałtyku centralnym i stamtąd prądami do nas je przywiało - mówiła w czwartek dr Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak zaznaczyła, tak silny rozkwit naukowcy zaobserwowali ostatnio 12 lat temu.

- Wtedy ponad 50 kąpielisk polskiego wybrzeża było zamkniętych właśnie z powodu sinic. Zazwyczaj dotyczy to tylko niektórych kąpielisk Zatoki Gdańskiej. Dwa trzy dni i prądy sprawiają, że one odpływają gdzie indziej - mówiła Kobos.

Tym razem problem utrzymuje się już od ponad tygodnia.

Problemy żołądkowe, wysypki

Sinice to nie glony. Skąd się wzięły na polskim wybrzeżu? Wykwitom sinic... czytaj dalej » Sinice wytwarzają niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli przed rozwiązaniem problemu.

- Dopóki sinice unoszą się w tej toni wodnej, takie toksyny są zawarte w tych komórkach. W momencie śmierci komórek, ich obumierania i opadania na dno, ich toksyny uwalniane są do wody - tłumaczyła Kobos.

Jak zaznaczała, prądy wody je rozcieńczą, jednak potrzeba na to czasu.

- Jakby ktoś chciał zastosować jakikolwiek chemiczny środek, czymś je posypać, żeby one po prostu zniknęły i woda była czysta, spowodowałby to uwolnienie tych toksyn od razu do wody - mówiła doktor.

Konsekwencje kąpieli w wodach, gdzie są bakterie, mogą być różne, często bardzo poważne.

Jak mówił Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, kiedy napijemy się takiej wody o dużym stężeniu sinic, jaka jest obecnie u wybrzeży, możemy mieć problemy żołądkowe, takie jak biegunki i wymioty.

- Grożą nam konsekwencje zdrowotne, bo te cyjanobakterie produkują szereg różnych toksyn, szczególnie przy ich rozpadzie. Pod koniec własnego życia, mogą wydzielać neurotoksyny, hepatotoksyny i dermatotoksyny, czyli wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, łącznie z porażeniami mięśni przy większej ilości i częstszym dostaniu się ich do organizmu. Hepatotoksyny mogą uszkodzić naszą wątrobę, a dermatotoksyny tylko po samym wejściu do wody mogą spowodować świąd, pokrzywkę i różne wypryski - mówił we wtorek w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Sytuację poprawi zmiana pogody

Zamknęli kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem. Z powodu sinic Po zakwicie sinic... czytaj dalej » Teraz wszystko zależy od pogody. Jak mówią naukowcy, w momencie, kiedy zmienią się prądy wody, wiatr albo nastąpi załamanie pogody, bakterie "zostaną rozmyte".

- Jeżeli woda zacznie się odsuwać od brzegów, cała populacja sinic zostanie zupełnie odsunięta od brzegu. Zajmie to miejsce woda czysta, w której te organizmy nie będą występowały - wyjaśnił profesor Chojnicki.

Dodał jednak, że jest to kwestia kilku tygodni.

– Sytuacja cały czas się zmienia i warto ją kontrolować na bieżąco – radzi Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Zamknięte kąpieliska (31 lipca, stan na godzinę 12.20)

Pomorskie:

Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Mechelinki

Gdynia Śródmieście

Gdynia Babie Doły

Gdynia Redłowo

Gdynia Orłowo

Sopot - Kamienny Potok - Koliba

Sopot - Hotel Sopot - Beach Club

Sopot - Hotel Haffner - Esentra

Sopot - Park Północny I

Sopot - Park Północny II

Sopot - K22

Sopot - Łazienki Południowe

Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa

Sopot - Plaża Rybaki

Sopot - 32A - 33

Gdańsk Jelitkowo

Gdańsk Klipper Jelitkowo

Molo Gdańsk Brzeźno

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Gdańsk Stogi

Chałupy wejście nr 22

Kąpielisko Kuźnica "Kościół"

Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa"

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa"

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa"

Kąpielisko Jastarnia "Leśna"

Kąpielisko Jurata "Międzymorze"

Karwia wejście nr 45

Karwia wejście nr 43

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS

Jastrzębia Góra wejście nr 25

Jastrzębia Góra wejście nr 23

Jastrzębia Góra wejście nr 22

Ostrowo wejście nr 35

Źródło: Maps Google Z powodu sinic zamykane są plaże

