Sąd uchylił areszt dla wnuka byłego prezydenta





Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił we wtorek areszt dla 21-letniego Dominika W., oskarżonego między innymi o jazdę po pijanemu autem, spowodowanie poważnego zagrożenia na drodze, a także znieważenie policjantów. Mężczyzna jest wnukiem byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Prokurator: prowadził auto pijany, nie miał prawa jazdy. Ruszył proces wnuka byłego prezydenta Przed Sądem... czytaj dalej » Decyzja o uchyleniu aresztu, który miał trwać do 20 sierpnia, jest nieprawomocna.

Prokurator Michał Kroplewski zapowiedział, że złoży zażalenie na postanowienie sądu. 21-latek przebywa w areszcie od marca. Zamiast aresztu, sąd orzekł wobec Dominika W. dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

- Nie przesądzając ostatecznie kwestii winy, można stwierdzić, że zgromadzony na dziś materiał dowodowy pozwala uznać, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwa. W tej sytuacji nie już konieczne zabezpieczenie toku postępowania poprzez stosowanie aresztu, prokurator nie wykazał, aby oskarżony miał utrudniać postępowanie - powiedziała sędzia Karolina Kozłowska.

Proces Dominika W. rozpoczął się w poniedziałek. Podczas pierwszej rozprawy sąd przesłuchał m.in. sześcioro policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu mężczyzny.

Prokurator: był pijany i bez prawa jazdy

Pijany, bez prawa jazdy wjeżdżał w ludzi i samochody. Nieoficjalnie: to wnuk Wałęsy Gdańska... czytaj dalej » Dominikowi W. prokuratura postawiła pięć zarzutów, z których najpoważniejszy to "sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym".

Według prokuratury, oskarżony 25 lutego 2018 roku na jednej z ulic w Gdańsku-Oruni jechał samochodem nie mając do tego uprawnień i był nietrzeźwy (w chwili zatrzymania miał w wydychanym powietrzu nie mniej niż 2,08 promila alkoholu). Kierowany przez niego golf poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, wjeżdżał na chodniki zmuszając pieszych do ucieczki, uderzał też w inne pojazdy.

Mężczyzna został też oskarżony o znieważenie policjantów i zmuszanie ich do "odstąpienia od czynności służbowych". Dominikowi W. zarzucono też użycie przemocy i gróźb wobec ochroniarza z pobliskiego sklepu, który próbował go zatrzymać. Młodemu mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Miał powoływać się na wpływy swojego dziadka

Zarzuty po napaści na Szwedów. Nieoficjalnie: wśród podejrzanych wnuk Lecha Wałęsy W nocy z soboty... czytaj dalej » Na wtorkowej rozprawie zeznawała jako świadek Karolina Sz., która jechała autem za samochodem Dominika W.

- Oskarżony dwa razy wyprzedzał pojazdy wjeżdżając na chodnik, po którym szła matka z dzieckiem i jeszcze jedna osoba. Matka z dzieckiem odskoczyła, bo samochód był blisko - mówił świadek.

Dominika W. nie było na wtorkowej rozprawie, jego obecność na procesie nie jest obowiązkowa.

W poniedziałek 21-latek przyznał się, że prowadził samochód po pijanemu. - To była głupota z mojej strony, zdarzyło mi się to pierwszy raz - dodał.

Oprócz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym oskarżony przyznał się jeszcze do uszkodzenia jednego z pojazdów. Nie przyznał się natomiast do pozostałych zarzutów. Zaprzeczył też, aby z jego ust padły słowa, w których miał grozić funkcjonariuszom i powoływać się na wpływy swojego dziadka.

Kolejna rozprawa została wyznaczona 27 listopada, ma być na niej przesłuchanych czterech świadków.

Dominik W. jest synem Przemysława Wałęsy, który zmarł w styczniu 2017 roku.

To nie jedyna sprawa karna wnuka Lecha Wałęsy. Przed gdańskim sądem trwa proces, w którym mężczyzna odpowiada za naruszenie nietykalności cielesnej kobiety, swojej partnerki.

