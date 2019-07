Czerwone światło i opuszczone rogatki. A kierowcy i tak jadą

Mimo czerwonego światła i opuszczonych rogatek, kierowcy, jeden po drugim przejeżdżają pomiędzy zaporami na drugą stronę. - Chyba tam z 10 samochodów przejechało. Najgorsze było to, że przejechał ten busik rejsowy, masakra - opowiada pan Mariusz, który nagrał sytuację. Film przesłał na Kontakt24.

Szlabany uniesione, jedzie pociąg. "Nie liczmy na łut szczęścia, że nam uda się przejechać" Kto odpowiada za... czytaj dalej » Film został nagrany w piątek około godziny 14 w Redzie (Pomorskie).

- Czekaliśmy na przejeździe około pięciu minut, pociąg cofał. Tam jest taka góreczka, więc maszynista miał zerową widoczność. Pociąg nie był długi, miał ze dwa wagony – relacjonował pan Mariusz, autor nagrania.

Na nagraniu widać, jak kierowcy, jeden po drugim ignorują czerwone światło, sprawnie omijają opuszczone rogatki i przejeżdżają przez przejazd kolejowy.

Pan Mariusz nagrał łącznie sześć samochodów, ale zaznacza, że wyjął aparat po tym, jak kilka samochodów już przejechało.

- Ogólnie to chyba tam z 10 samochodów przejechało. Najgorsze było to, że przejechał ten busik rejsowy, masakra. Bo tam osobówki, to co innego. Nie wiedziałem, że kierowca zawodowy może być tak nieodpowiedzialny – ocenił mężczyzna.

Sprawę zgłosi policji

Jak mówi pan Mariusz, z taką sytuacja spotkał się po raz pierwszy.

- Takie rzeczy trzeba zwalczać, nie może być akceptacji społeczeństwa. Na przejeździe kolejowym, nie można tak ryzykować, żeby skrócić sobie trasę o minutę - ocenił.

Jak dodał, nagranie zamierza przekazać policji.

