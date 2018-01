Ratują zwierzęta, nie mieli dzikobusa. Widzowie TVN24 pomogli

"Najgorsze jest to, trzymać go na dystans"

Foto: Fundacja Na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja Video: tvn24

11.04 | Myśliwy przyniósł kilkudniowego liska weterynarzom do uśpienia. Jednak ci uparli się go ocalić i przekazali go do szczecińskiej fundacji „Dzika Ostoja”. Teraz maluch smacznie je mleko i bawi się, a wkrótce trafi z powrotem do lasu.

