Rachunek za wizytę prezydenta Dudy. 900 złotych za wstrzymanie statków





900 złotych - na tyle Komunikacja Miejska w Szczecinku (Zachodniopomorskie) wyceniła straty związane ze wstrzymaniem kursowania statków na czas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy. Rachunek przesłała do Starostwa Powiatowego, które zaprosiło Prezydenta RP. Starostwo jednak nie zamierza go uregulować.

Szczecinek to 40-tysięczne miasto na wschodnim skraju województwa zachodniopomorskiego. Jednym z jego atrakcji jest zamek leżący nad jeziorem Trzesiecko. I właśnie tam gościł 12 lipca prezydent Andrzej Duda.

Głowa państwa przyjechała do Szczecinka na zaproszenie starosty szczecineckiego. - Pan Prezydent przyjechał do nas na zaproszenie pana starosty, ale tak naprawdę też miasto było współorganizatorem tego wydarzenia - uważa Piotr Rozmus, rzecznik Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Statki nie pływały

Miejsce wizyty wybrano podczas wizyty roboczej. - Wówczas przedstawiciele Służby Ochrony Państwa powiedzieli, że jeżeli to spotkanie ma się tutaj odbyć, w tym miejscu, to koniecznym jest, aby na cztery godziny, w godzinach od 14 do 18 zamknąć linię naszego miejskiego statku, który pływa w okolicach zamku - tłumaczy Rozmus.

I tak też zrobiono.

Żeby wpływy się zgadzały

Teraz, po trzech tygodni od wizyty prezydenta Dudy, do starostwa trafił rachunek za wstrzymanie kursowania statków. Wystawił je lokalny przewoźnik - miejska spółka Komunikacja Miejska.

- Ta nieszczęsna nota wpłynęła do nas w czwartek. Członkowie zarządu, nie ukrywam, byli bardzo bardzo zaskoczeni, natomiast powiat szczecinecki nigdy nie występował z żadnym formalnym pismem ani do komunikacji miejskiej, ani do urzędu miasta, by ta linia została zamknięta. Dlatego też taka nota obciążająca jest po prostu bezzasadna - uważa Rozmus.

Zdaniem starostwa taki rachunek nie powinien do nich trafić. I to miasto powinno wziąć na siebie te koszty.

- Wydawało się, że sama wizyta głowy państwa nie spowoduje tego, że będziemy musieli się zajmować takimi drobnymi szczegółami. Wizyta pana prezydenta wiążę się z wieloma innymi, ważnymi kwestiami, które trzeba zabezpieczyć i zorganizować. Na pewno takimi kwestiami nie są wstrzymanie statku na kilka godzin - mówi Rozmus.

Jak dodaje, kwota jest niewielka, ale to nie o kwotę chodzi tylko "o pewne zasady i jakieś wewnętrzne uzgodnienia".

- Na chwilę obecną ta nota jest bezzasadna i taką też odpowiedź zwrotną przygotowała sekretarz powiatu szczecineckiego, która to odpowiedź trafiła do Komunikacji Miejskiej - przekazał Rozmus.

Będą kolejne rachunki?

Co na to miasto, do którego należy spółka? Do sprawy odniósł się dla portalu iszczecinek.pl burmistrz Szczecinka. - Jeżeli ktoś kogoś zaprasza na przyjęcie do restauracji, to za niego płaci – powiedział Daniel Rak.

Jak dodał, będzie się domagał, aby także Samorządowa Agencja Promocji i Kultury wystawiła starostwu rachunek m.in. za obsługę i nagłośnienie wizyty.