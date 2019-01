Nauczyciel Roku 2018: krzywdzenie zaczyna się w chwili, gdy nie słuchamy

Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku Nauczycielem Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi.

Przemysław Staroń, w plebiscycie "Głosu Nauczycielskiego" wybrany na Nauczyciela Roku 2018, był gościem Poranka w TVN24. Staroń jest nauczycielem etyki i filozofii w sopockim II Liceum Ogólnokształcącym.

Pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę W środę przed... czytaj dalej » Przyznał, że już rozmawiał z uczniami na temat tego, co stało się w niedzielę w Gdańsku podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – nożownik zaatakował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który następnego dnia zmarł w szpitalu.

Serca wypełnione dobrem

- To opieka nad emocjami. Dzieci bardzo często nie rozumieją tego. Bardzo często w takiej sytuacji zaczynają bać się o własnych rodziców czy kogoś bliskiego – tłumaczy Staroń. – Staraliśmy się realizować taką zasadę: radość dzielona jest radością podwójną, ból dzielony jest bólem o połowę mniejszym – mówi.

- Jednocześnie ważne jest, by kończyło się to pytaniem: co teraz zrobić, jak się zachowywać, jak funkcjonować – uważa nauczyciel. Podkreśla, że niezwykle istotne jest, by tego typu działania były długofalowe, bo jedna lekcja może zapaść w pamięć, ale postawy raczej nie zmieni. – Jeżeli serce jest wypełnione dobrem, to prawdopodobieństwo, że może się tam pojawić nienawiść, jest bardzo niskie – dodaje.

Oglądaj Wideo: tvn24 Staroń: należy pokazywać skąd się bierze agresja

Agresja nie wprost

Zdaniem Staronia, w walce z mową nienawiści należy pokazywać skąd się ona bierze. Nauka – tłumaczył nauczyciel - uczy, że "agresja jest pochodną frustracji" i że "może być realizowana na wielu polach". – Często skupiamy się na agresji fizycznej, ale (…) ważne jest, by przede wszystkim reagować w takich sytuacjach, w których mamy do czynienia z agresją nie podaną wprost, agresją przekierowaną – uważa.

- Powiem szczerze, że staram się stymulować do myślenia krytycznego i empatii nieustannie – mówił Staroń. – Jeśli spotykamy człowieka, który przeżywa trudne chwile, należy pokazać mu, że widzi się jego emocje oraz dać poczucie ich akceptacji – radzi pedagog.

Oglądaj Wideo: tvn24 Staroń: należy pokazywać skąd się bierze agresja

"Ikona walki o godność człowieka"

- Paweł Adamowicz był wielkim rzecznikiem człowieczeństwa – Staroń wspominał zmarłego prezydenta Gdańska. Zdaniem Nauczyciela Roku 2018 stanie się "ikoną walki o godność człowieka". – Staramy się w tej sytuacji robić wszystko, by ci młodzi ludzie, widząc dramat, jaki się rozegrał, stawali się lepsi dla drugiego człowieka, by go nie krzywdzili – mówi.

– A krzywdzenie zaczyna się od momentu, gdy go, chociażby, nie słuchamy. Dlatego jak teraz jak mantrę powtarzam, jak mówił Karl Popper: nie zabije człowieka ten, który ma w zwyczaju najpierw wysłuchać jego racji – dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Adamowicz był wielkim rzecznikiem człowieczeństwa"

Lekcja empatii

Odniósł się też do akcji #muremzaowsiakiem i jego decyzji o rezygnacji z bycia prezesem zarządu Fundacji WOŚP.

- Mam takie poczucie, że nasze społeczeństwo powinno bardzo mocno uczyć się empatii i myślę, że lekcja empatii bardzo przyda nam się także w kwestii Jurka Owsiaka – uważa Staroń. – Powinniśmy zrozumieć jego emocje, jego decyzję. Dajmy temu człowiekowi czas. Pokażmy mu wsparcie, ale nie wzbudzajmy w nim poczucia winy – postuluje. Jego zdaniem do kwestii powrotu Jurka do Fundacji można wrócić, gdy emocje opadną. – Człowiek tak obciążony emocjonalnie, mimo że tak silny, ma prawo do tych reakcji – mówi.

Pedagog zwrócił się także bezpośrednio do Owsiaka, zapewniając go o pełnym wsparciu.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Dajmy czas Owsiakowi" - apeluje Nauczyciel Roku 2018

Przemysław Staroń w szkole pracuje od 9 lat. Jego lekcje etyki zdobyły popularność ze względu na nietypowe metody, zaangażowanie oraz elementy filozofii, które wplatał w zajęcia. Połączył między innymi zajęcia dla seniorów, które również prowadził, z zajęciami dla młodzieży. Przeprowadzał także lekcje na Snapchacie i organizował Noce Nauki.

Komentarze po ataku na Pawła Adamowicza » Oglądaj "Dajmy czas Owsiakowi" - apeluje Nauczyciel Roku 2018 Video: tvn24 "Dajmy czas Owsiakowi" - apeluje Nauczyciel Roku 201816.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. Video: tvn24 "Dajmy czas Owsiakowi" - apeluje Nauczyciel Roku 201816.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. zobacz więcej wideo »

"Dajmy czas Owsiakowi" - apeluje Nauczyciel Roku 2018 "Adamowicz był wielkim rzecznikiem człowieczeństwa" Video: tvn24 "Adamowicz był wielkim rzecznikiem człowieczeństwa"16.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. Video: tvn24 "Adamowicz był wielkim rzecznikiem człowieczeństwa"16.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. zobacz więcej wideo »

"Adamowicz był wielkim rzecznikiem człowieczeństwa" Staroń: należy pokazywać skąd się bierze agresja Video: tvn24 Staroń: należy pokazywać skąd się bierze agresja16.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. Video: tvn24 Staroń: należy pokazywać skąd się bierze agresja16.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. zobacz więcej wideo »

Staroń: należy pokazywać skąd się bierze agresja Staroń: należy rozmawiać z dziećmi o tym, co się stało Video: tvn24 Staroń: należy rozmawiać z dziećmi o tym, co się stało16.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. Video: tvn24 Staroń: należy rozmawiać z dziećmi o tym, co się stało16.01 | Przemysław Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, wybrany w 2018 roku na Nauczyciela Roku, na antenie TVN24 opowiadał, jak rozmawiać z dziećmi o tym, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jak walczyć z mową nienawiści i radził, by dać czas Owsiakowi. zobacz więcej wideo »

Staroń: należy rozmawiać z dziećmi o tym, co się stało Timmermans o zabójstwie Adamowicza Video: tvn24 Timmermans o zabójstwie Adamowicza15.01 | - Tragiczne wydarzenie nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej - powiedział we wtorek przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker komentując zabójstwo Pawła Adamowicza. Wiceszef Komisji Frans Timmermans dodał, że we wszystkim co robił prezydent Gdańska "widoczne były polskie tradycje, ale miał też w sobie bardzo dużo europejskości". Video: tvn24 Timmermans o zabójstwie Adamowicza15.01 | - Tragiczne wydarzenie nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej - powiedział we wtorek przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker komentując zabójstwo Pawła Adamowicza. Wiceszef Komisji Frans Timmermans dodał, że we wszystkim co robił prezydent Gdańska "widoczne były polskie tradycje, ale miał też w sobie bardzo dużo europejskości". zobacz więcej wideo »

Timmermans o zabójstwie Adamowicza Wiceprezydent Gdańska: zaproponowano mi funkcję komisarza Video: tvn24 Wiceprezydent Gdańska: zaproponowano mi funkcję komisarza15.01 | Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza prowadzi do wygaśnięcia jego mandatu. W ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu premier zarządzi przedterminowe wybory. Wcześniej szef rządu wskaże osobę pełniącą obowiązki prezydenta Gdańska - komisarza. Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała mediom, że to jej zaproponowano tę rolę. Video: tvn24 Wiceprezydent Gdańska: zaproponowano mi funkcję komisarza15.01 | Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza prowadzi do wygaśnięcia jego mandatu. W ciągu 90 dni od wygaśnięcia mandatu premier zarządzi przedterminowe wybory. Wcześniej szef rządu wskaże osobę pełniącą obowiązki prezydenta Gdańska - komisarza. Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała mediom, że to jej zaproponowano tę rolę. zobacz więcej wideo »

Wiceprezydent Gdańska: zaproponowano mi funkcję komisarza "Zauważyłam człowieka biegającego na scenie z nożem" Video: tvn24 "Zauważyłam człowieka biegającego na scenie z nożem"14.01 | Nikt w pierwszej chwili nie widział, co się stało, a później nie wiedzieliśmy jak zareagować - mówi jedna z dziennikarek, która była w niedzielę na scenie, gdy doszło do ataku na prezydenta Gdańska. Rozmowa magazynu "Polska i Świat". Video: tvn24 "Zauważyłam człowieka biegającego na scenie z nożem"14.01 | Nikt w pierwszej chwili nie widział, co się stało, a później nie wiedzieliśmy jak zareagować - mówi jedna z dziennikarek, która była w niedzielę na scenie, gdy doszło do ataku na prezydenta Gdańska. Rozmowa magazynu "Polska i Świat". zobacz więcej wideo »

"Zauważyłam człowieka biegającego na scenie z nożem" "Będzie go brakowało". Gdańsk i cała Polska żegnają Pawła... Video: Fakty TVN "Będzie go brakowało". Gdańsk i cała Polska żegnają Pawła...Wystarczyło hasło, że pilnie potrzebna jest krew, a rano przyszło kilkaset osób. Za dużo, by wszystkich przyjąć. Późnym popołudniem w kilkudziesięciu miastach Polski rozpoczęły się spontaniczne demonstracje i marsze przeciwko przemocy. Video: Fakty TVN "Będzie go brakowało". Gdańsk i cała Polska żegnają Pawła...Wystarczyło hasło, że pilnie potrzebna jest krew, a rano przyszło kilkaset osób. Za dużo, by wszystkich przyjąć. Późnym popołudniem w kilkudziesięciu miastach Polski rozpoczęły się spontaniczne demonstracje i marsze przeciwko przemocy. zobacz więcej wideo »

"Będzie go brakowało". Gdańsk i cała Polska żegnają Pawła... Wspólnego marszu polityków nie będzie. Prezydent: przychylamy... Video: Fakty TVN Wspólnego marszu polityków nie będzie. Prezydent:...Nie będzie proponowanego przez prezydenta wspólnego marszu polityków przeciwko przemocy. Andrzej Duda rozmawiał na ten temat liderami innych partii. Polityków Platformy nie było w Pałacu. Zgodnie z wolą rodziny nie chcą upolityczniać tragedii. Video: Fakty TVN Wspólnego marszu polityków nie będzie. Prezydent:...Nie będzie proponowanego przez prezydenta wspólnego marszu polityków przeciwko przemocy. Andrzej Duda rozmawiał na ten temat liderami innych partii. Polityków Platformy nie było w Pałacu. Zgodnie z wolą rodziny nie chcą upolityczniać tragedii. zobacz więcej wideo »

Wspólnego marszu polityków nie będzie. Prezydent: przychylamy... "Druzgocąca strata". Politycy i dyplomaci żegnają Pawła... Video: Fakty TVN "Druzgocąca strata". Politycy i dyplomaci żegnają Pawła...Wiadomość o brutalnym ataku na Pawła Adamowicza obiegła cały świat. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się od uczczenia pamięci prezydenta Gdańska. Wyrazy ubolewania i współczucia płyną od burmistrza Londynu, ambasadorów i premierów. Video: Fakty TVN "Druzgocąca strata". Politycy i dyplomaci żegnają Pawła...Wiadomość o brutalnym ataku na Pawła Adamowicza obiegła cały świat. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się od uczczenia pamięci prezydenta Gdańska. Wyrazy ubolewania i współczucia płyną od burmistrza Londynu, ambasadorów i premierów. zobacz więcej wideo »

"Druzgocąca strata". Politycy i dyplomaci żegnają Pawła... "Potraktował Gdańsk jako coś najważniejszego" Video: Fakty TVN "Potraktował Gdańsk jako coś najważniejszego"O Gdańsku mówił, że to "jego miasto", o sobie - że jest prezydentem wszystkich gdańszczan. Kilka miesięcy temu został wybrany na szóstą kadencję. Dla Pawła Adamowicza najważniejsze w polityce były wolność, równość, solidarność i otwartość, a najlepiej czuł się na gdańskich ulicach. Video: Fakty TVN "Potraktował Gdańsk jako coś najważniejszego"O Gdańsku mówił, że to "jego miasto", o sobie - że jest prezydentem wszystkich gdańszczan. Kilka miesięcy temu został wybrany na szóstą kadencję. Dla Pawła Adamowicza najważniejsze w polityce były wolność, równość, solidarność i otwartość, a najlepiej czuł się na gdańskich ulicach. zobacz więcej wideo »

"Potraktował Gdańsk jako coś najważniejszego" Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie... Video: tvn24 Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie...14.01 | Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej. Video: tvn24 Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie...14.01 | Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie ogłoszony dniem żałoby narodowej. zobacz więcej wideo »

Dzień pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostanie... "Takiego człowieka, który był tak oddany temu co robił, Polsce... Video: tvn24 "Takiego człowieka, który był tak oddany temu co robił,...14.01 | Prezydenta Gdańska wspomina Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak zaznacza, Paweł Adamowicz był człowiekiem, który oddał swoje życie służbie publicznej. Video: tvn24 "Takiego człowieka, który był tak oddany temu co robił,...14.01 | Prezydenta Gdańska wspomina Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak zaznacza, Paweł Adamowicz był człowiekiem, który oddał swoje życie służbie publicznej. zobacz więcej wideo »

"Takiego człowieka, który był tak oddany temu co robił, Polsce... "Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają... Video: tvn24 "Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają...Nie żyje Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Miał 53 lata. Został zaatakowany przez nożownika wczoraj wieczorem podczas miejskiego finału WOŚP. Video: tvn24 "Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają...Nie żyje Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Miał 53 lata. Został zaatakowany przez nożownika wczoraj wieczorem podczas miejskiego finału WOŚP. zobacz więcej wideo »

"Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy". Politycy żegnają... W Gdańsku trwa żałoba po śmierci prezydenta Video: tvn24 W Gdańsku trwa żałoba po śmierci prezydenta14.01 | Pod Urzędem Miasta w Gdańsku gromadzą się tłumy mieszkańców. Zostawiają znicze, kwiaty, kartki. Żegnają Pawła Adamowicza, który zmarł po ataku nożownika. W Urzędzie Miasta wystawiona została księga kondolencyjna. Video: tvn24 W Gdańsku trwa żałoba po śmierci prezydenta14.01 | Pod Urzędem Miasta w Gdańsku gromadzą się tłumy mieszkańców. Zostawiają znicze, kwiaty, kartki. Żegnają Pawła Adamowicza, który zmarł po ataku nożownika. W Urzędzie Miasta wystawiona została księga kondolencyjna. zobacz więcej wideo »

W Gdańsku trwa żałoba po śmierci prezydenta Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP Video: tvn24 Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP14.01 | Jurek Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP Video: tvn24 Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP14.01 | Jurek Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP zobacz więcej wideo »

Jerzy Owsiak złożył rezygnację z funkcji prezesa Fundacji WOŚP "On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije godzina... Video: tvn24 "On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije...14.01 | Według Roberta Stockingera, "sprawca chował się w trakcie 'Światełka (do Nieba)' przy schodach". - On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije godzina 20 - ocenił dziennikarz. Video: tvn24 "On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije...14.01 | Według Roberta Stockingera, "sprawca chował się w trakcie 'Światełka (do Nieba)' przy schodach". - On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije godzina 20 - ocenił dziennikarz. zobacz więcej wideo »

"On działał z premedytacją, on czekał na to, aż wybije godzina... Lekarze: stan zdrowia prezydenta Gdańska ciężki Video: tvn24 Lekarze: stan zdrowia prezydenta Gdańska ciężki14.01| - Stan pana prezydenta jest nadal bardzo ciężki, rokowanie niezwykle niepewne. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby cokolwiek powiedzieć. Walczymy - powiedział podczas konferencji prasowej Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Paweł Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany nożem przez napastnika na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Video: tvn24 Lekarze: stan zdrowia prezydenta Gdańska ciężki14.01| - Stan pana prezydenta jest nadal bardzo ciężki, rokowanie niezwykle niepewne. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby cokolwiek powiedzieć. Walczymy - powiedział podczas konferencji prasowej Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Paweł Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany nożem przez napastnika na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. zobacz więcej wideo »

Lekarze: stan zdrowia prezydenta Gdańska ciężki "Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?" Video: tvn24 "Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?"14.01 | - Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił w rozmowie z TVN24 Robert Stockinger. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę wieczorem zraniony nożem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Video: tvn24 "Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?"14.01 | - Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił w rozmowie z TVN24 Robert Stockinger. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę wieczorem zraniony nożem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. zobacz więcej wideo »

"Jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę?" Cała rozmowa o ataku na prezydenta Gdańska z Robertem... Video: tvn24 Cała rozmowa o ataku na prezydenta Gdańska z Robertem...14.01 | Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił Robert Stockinger, który dla TVN i TTV. relacjonował 27. Finał WOŚP w Gdańsku. W niedzielę wieczorem został tam zraniony nożem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Usłyszałem, że ktoś ranił prezydenta, ale na początku nie było żadnych informacji, że to może być bardzo poważne - wskazywał dziennikarz. Video: tvn24 Cała rozmowa o ataku na prezydenta Gdańska z Robertem...14.01 | Zadawałem sobie pytanie: jak udało się temu człowiekowi przejść przez tę ochronę? - mówił Robert Stockinger, który dla TVN i TTV. relacjonował 27. Finał WOŚP w Gdańsku. W niedzielę wieczorem został tam zraniony nożem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Usłyszałem, że ktoś ranił prezydenta, ale na początku nie było żadnych informacji, że to może być bardzo poważne - wskazywał dziennikarz. zobacz więcej wideo »

Cała rozmowa o ataku na prezydenta Gdańska z Robertem... Wideo: tvn24 "Dajmy czas Owsiakowi" - apeluje Nauczyciel Roku 2018

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.