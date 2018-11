Neptun zwrócił "słupek Kaczyńskiego"

Foto: tvn24

Kaczyński o przekopie Mierzei Wiślanej

Ostatecznie na tych ziemiach mamy pełną suwerenność - powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński w miejscu planowanego przekopu Mierzei Wiślanej. Dodał, że będziemy mogli robić tutaj, to co jest potrzebne Polsce, potrzebne temu regionowi i nikt nie będzie w stanie nam w tym przeszkodzić.

