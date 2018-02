Ściśnięte w kartonach, bez dostępu do świeżego powietrza i wody. 104 króliki zostały przetransportowane z Niemiec do Polski w tragicznych warunkach. 30 już padło. O życie reszty walczą weterynarze. Prokuratura rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Poszukiwana jest kobieta, która przewoziła zwierzęta.

- 27 grudnia 2017 roku do prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz trafiły akta dochodzenia prowadzonego przez komisariat VIII policji w Gdańsku w sprawie niewłaściwego transportowania królików z terenu Niemiec, niezapewnienia im opieki weterynaryjnej oraz niedożywienia tych zwierząt - mówi Remigiusz Signerski, prokurator rejonowy Gdańsk-Wrzeszcz.

Jak informuje prokurator, od razu zlecono funkcjonariuszom policji ustalenie miejsca pobytu osoby, która sprowadziła zwierzęta na terytorium Polski, w celu przedstawienia jej zarzutów. Prokurator powołał także biegłego z zakresu weterynarii, który ma ustalić dokładny stan zwierząt.

- Postępowanie zostało zainicjowane przez przedstawiciela Stowarzyszenia Pomocy Królikom, które przejęło 104 zwierzęta od osoby, która je przewiozła z Niemiec do miejscowości Bojano (pow. wejherowski) - tłumaczy prokurator.

Kobiecie grozi do 2 lat więzienia.

To miał być azyl dla królików

Wszystko działo się w sierpniu 2017 roku. Kobieta przetransportowała 104 króliki z Niemiec do Polski w tragicznych warunkach.

Do tej pory udało się ustalić, że poszukiwana jest obywatelką Polski, ale mieszka w Berlinie.

Wtedy, według zeznań świadków, kobieta miała pojechać do schroniska w Gdyni.

- Osoba ta miała stwierdzić, że albo odda króliki do schroniska, albo wypuści na wolność, co równałoby się z tym, że zwierzęta by nie przeżyły - mówi prokurator.

Schronisko skierowało tę osobę do Stowarzyszenia Pomocy Królikom w Sopocie.

Zadeptane, pogryzione, bez uszu i łap

Przedstawiciele stowarzyszenia przejęli króliki 26 sierpnia 2017 roku. Od razu stwierdzili, że są one w bardzo złym stanie.

- Były transportowane w sposób niezgodny z przepisami, niedożywione, nie zapewniono im dostępu do świeżej wody i powietrza. Jeden z królików był zadeptany, a 7 spośród przejętych padło w ciągu tygodnia od przyjęcia - opowiada Signerski.

Stowarzyszenie opisało sytuację na jednym z portali społecznościowych.

"Poupychane piętrowo w kartonowych pudłach bez dostępu do powietrza. Jedno na drugim. Maleństwa z dorosłymi. Samce z samicami. Samice w ciąży. Koszmarnie zaniedbane. Pogryzione, bez uszu, bez oka, bez łap, palców, z martwicami narządów płciowych, opuchnięte, z ropiejącymi ranami. Z pasożytami, z grzybem, z kiłą" - napisali w sierpniu 2017 roku, po odebraniu zwierząt.

Jak informuje prokurator, lekarz weterynarii, który badał wtedy króliki stwierdził, że te zwierzęta już od dłuższego czasu były niedożywione i nie miały zapewnionej właściwej opieki.

- W celu ustalenia, jakie to były dokładnie obrażenia i co było ich przyczyną, prokurator powołał biegłego z zakresu weterynarii. Aktualnie oczekujemy na jego opinię - mówi Signerski.

30 królików nie żyje, o życie reszty ciągle walczą

Do tej pory nie udało się uratować już 30 królików.

Jak informują członkowie stowarzyszenia, duża część zwierząt jest bez uszu i kończyn, z dużą ilością ran, zapaleniem płuc i zniszczonymi wątrobami.

Można pomóc w leczeniu zwierząt, dokonując wpłaty na konto stowarzyszenia.

Konto województwa pomorskiego z Sopotem

25 2130 0004 2001 0516 7234 0003

Stowarzyszenie Pomocy Królikom

ul. Balladyny 6, 20-601 Lublin

TYTUŁ: Darowizna na króliki z Berlina Stowarzyszenie Pomocy Królikom

Źródło: Stowarzyszenie Pomocy Królikom "Poupychane piętrowo w kartonowych pudłach" Źródło: Stowarzyszenie Pomocy Królikom Króliki były przewiezione z Berlina do Polski

