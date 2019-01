Groził prezydentom Poznania i Wrocławia. "Będzie odpowiadał za nawoływanie do nienawiści"

Chwilę po ataku na prezydenta Adamowicza 41-latek opublikował na portalu społecznościowym post, w którym groził prezydentom Poznania i Wrocławia. Mężczyzna został zatrzymany w Kórniku (woj. wielkopolskie).

"Cisza potrafi być głośna, potrafi być wielkim krzykiem". Manifestacje przeciw agresji w całym kraju Mówią "nie"... czytaj dalej » O zatrzymaniu 41-letniego mieszkańca podpoznańskiej miejscowości rzecznik KWP w Poznaniu poinformował na Twitterze.

"Mężczyzna, który na Twitterze groził Prezydentom Poznania i Wrocławia został dzisiaj zatrzymany przez policjantów z KWP Poznań. Będzie także odpowiadał za nawoływanie do nienawiści" - napisał Borowiak.

To poznańscy policjanci ustalili dane internauty. Dalsze kroki w tej sprawie policja będzie podejmować z prokuraturą.

- 41-latek był notowany w policyjnych rejestrach, w 2015 był zatrzymywany na terenie Warszawy za gwałt - poinformował Borowiak.

Za nawoływanie do nienawiści i kierowanie gróźb karalnych grozi pięć lat więzienia

Monitorują sieć

Jak podkreśliła policja na oficjalnym profilu na Twitterze, funkcjonariusze na bieżąco monitorują sieć. Zapewnił o tym również minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

"Tak jak zapowiadałem @PolskaPolicja na bieżąco będzie śledzić i reagować na wzywanie do przestępstwa i nawoływanie do kolejnych aktów przemocy" - napisał na Twitterze.



Zatrzymany mężczyzna, nawiązując do ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, napisał w niedzielę wieczorem na jednym z portali społecznościowych: "Jeszcze Jaśkowiaka (prezydenta Poznania - PAP) i prezydenta Wrocławia... stają się ofiarą swojego lewackiego i bezbożnego podejścia do swoich stanowisk".

"Najwyższy czas zatrzymać to szaleństwo nienawiści"

"Eskalując wzajemne oskarżenia, powodujemy u ludzi słabszych psychicznie impuls do agresji" Atmosfera... czytaj dalej » Screen tego wpisu opublikował na Twitterze poseł Jacek Protasiewicz z klubu Nowoczesnej, apelując o zatrzymanie jego autora. Do sprawy odniósł się w niedzielę wieczorem szef MSWiA.

"Zgadzam się z Panem i dlatego przekazałem pański wpis @PolskaPolicja. Najwyższy czas zatrzymać to szaleństwo nienawiści. Tam, gdzie nie pomaga apel o powstrzymanie głosów nienawiści, powinno bezwzględnie wkraczać surowe prawo i konsekwencje" - napisał Brudziński.



Następnego dnia, w poniedziałek rano, minister napisał na Twitterze: "Po wczorajszym szoku, spowodowanym barbarzyńskim atakiem na Prezydenta Pawła Adamowicza, różne paskudne osoby z każdej strony politycznych sporów niestety pokazują swoje paskudne oblicza. Jedna z nich wzywająca do kolejnych mordów za chwilę spotka się z @PolskaPolicja".



W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez mężczyznę, który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił do szpitala. Jest w bardzo ciężkim stanie.

