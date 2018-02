Powódź? Wichura? Elbląg skorzysta z pomocy skazanych





Elbląg często dotykają powodzie Foto: tvn24 Video: tvn24 Elbląg często dotykają powodzie 03.02 | Urząd Miasta w Elblągu podpisał umowę z miejscowym aresztem, dzięki której osadzeni wspomogą miejskie służby w walce z żywiołem. Asysta skazanych ma być darmowa, a zakład karny obiecuje, że będą oni rygorystycznie sprawdzani. zobacz więcej wideo »

Osadzeni wspomogą miejskie służby w Elblągu w walce z usuwaniem skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. Asysta skazanych ma być darmowa, a zakład karny obiecuje, że będą oni rygorystycznie sprawdzani.

Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę z dyrektorem Aresztu Śledczego w Elblągu o współpracy przy zabezpieczaniu oraz usuwaniu skutków np. powodzi, która zdewastowała miasto kilka miesięcy temu.

- Pomoc będzie nieodpłatna, a bardzo potrzebna. Zapewnia szybką mobilizację, bo areszt jest tu na miejscu – przekonuje prezydent. – Będą oni pomagać służbom miejskim. Układać zapory przeciwpowodziowe oraz usuwać skutki powodzi, jak usuwanie naniesionego szlamu – dodaje Wróblewski.

Areszt zobowiązał się do skierowania do prac 15 skazanych w momencie zagrożenia klęską żywiołową lub jej wystąpieniu. Mają oni przejść wnikliwą selekcję. Nie będzie wśród nich przestępców seksualnych oraz osób, które popełniły zbrodnie np. morderstwa.

- Będą to osoby dobrze przez nas rozpoznane, do których mamy zaufanie. Przygotowane mentalnie do takich zadań, które możemy spokojnie przekazywać do pracy zewnętrznej – gwarantuje kpt. Anna Downar, rzecznik Aresztu Śledczego w Elblągu. Zastrzega, że, choć sami nie będą brali udział w akcjach ratunkowych, wytypowani skazani zostaną wcześniej przeszkoleni.

"Mają więcej do stracenia"

Jak zapewnia miasto, do takiej współpracy zachęca wieloletnia współpraca z aresztem elbląskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 10 lat MOSiR zatrudnia skazanych i nigdy nie było z nimi problemu. – Przychodzą praktycznie codziennie i robią dobrą robotę. Są bardziej zdyscyplinowani niż normalni pracownicy, bo mają więcej do stracenia. Odpracowują to, co są winni społeczeństwu – zachęca Andrzej Bugajny, dyrektor MOSiR.

Miasto jest bardzo zadowolone, bo Elbląg często dotykają podtopienia i wystąpienia rzek ze swoich koryt. - To będzie naprawdę wielka pomoc dla nas – cieszy się prezydent.

Obecnie w Areszcie Śledczym w Elblągu jest 270 osadzonych z czego ponad 60 procent pracuje. 30 osób ma zgodę na pracę poza murami więzienia.

