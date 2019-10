Za szybko, pod prąd, na czerwonym. Rośnie liczba nagrań z polskich dróg

Jechali za szybko, na czerwonym, pod prąd czy wyjeżdżali na pasy tuż przed pieszymi. To tylko część wykroczeń kierowców, które zarejestrowały samochodowe kamery na pomorskich drogach. Nagrania trafiły na skrzynkę Stop Agresji Drogowej, a teraz publikuje je pomorska policja.

W komendach wojewódzkich w całej Polsce już od kilku lat działa skrzynka pocztowa Stop Agresji Drogowej. To tam każdy, kto nagrał łamiącego przepisy kierowcę, może przesłać film.

- Najczęściej popełniane wkroczenia to wjazd na skrzyżowanie mimo sygnału czerwonego, wymuszenie pierwszeństwa i niestety wyprzedzanie na przejściach, co jest szczególnie niebezpieczne dla pieszych – mówi kom. Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. "Jezus Maria! Przecież on nie po tej stronie jedzie" Jechali drogą... czytaj dalej »

Dodaje, że z roku na rok funkcjonariusze otrzymują takich nagrań coraz więcej – w 2018 roku było ich około 600, w tym roku już jest ich ponad 850.

"To dodatkowe wideorejestratory"

Sienkiewicz przyznaje, że z każdym rokiem odnotowują mniejszą ilość wypadków na Pomorzu - niestety, zwiększa się jednak liczba ofiar śmiertelnych. Dlatego takie nagrania szczególnie pomagają utrzymać bezpieczeństwo na drodze.

- Każdy kierowca z kamerką jest takim naszym sprzymierzeńcem, jest dodatkowym wideorejestratorem – tłumaczy Sienkiewicz.

Policja apeluje o ostrożność i o to, aby każdą niebezpieczną sytuację, którą uda się nagrać, zgłosić na policję. W województwie pomorskim można przysłać filmy na adres: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl.

