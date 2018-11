Kolejny przypadek odry na Pomorzu. Brakuje szczepionek





28-latek z podejrzeniem odry trafił do gdańskiego szpitala. Z mężczyzną miało kontakt 14 osób. Już wiadomo, że dziewięć z nich będzie zaszczepionych. To kolejny przypadek odry na Pomorzu w ciągu ostatnich tygodni. Zaczyna brakować szczepionek. - Nie ma w aptekach, a także w największych hurtowniach - mówi Andrzej Denis z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku.

Mężczyzna z objawami odry w poniedziałek trafił do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych, gdzie został przebadany. Wyniki mają potwierdzić chorobę. Stan 28-latka jest dobry.

Jak ustalono, w ostatnich dniach bezpośredni kontakt z mężczyzną miało 14 osób - dziewięć z nich będzie profilaktycznie szczepionych.

To kolejny przypadek odry na Pomorzu. W Starogardzie Gdańskim w ostatnich dniach były dwa takie przypadki - zachorował 5-letni chłopiec i 52-letni mężczyzna. Największa akcja szczepień odbyła się jednak w Kwidzynie, kiedy zachorowało czterech pracowników dużego zakładu. Wtedy szczepieniami objęto ponad 700 osób, które mogły mieć kontakt z chorymi.

Zabrakło szczepionek

Wzrost liczby zachorowań wpłynął na zaopatrzenie aptek w województwie pomorskim.

- W tej chwili nie ma na Pomorzu szczepionek w aptekach a także nie ma w największych hurtowniach - mówi Andrzej Denis, z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku. - Mamy nadzieję, że producent szczepionki dostarczy do Polski odpowiednią ilość - dodaje.

Jak dowiedział się reporter TVN24 Adam Krajewski, sanepid potwierdza, że taki problem istnieje, ale jednocześnie uspokaja, że kłopotów nie ma w dwóch kanałach dystrybucyjnych - tym, który dotyczy profilaktycznych szczepień małych dzieci oraz w kanale kryzysowym, kiedy nagle trzeba gdzieś przetransportować dużą ilość szczepionek.

Pomorski sanepid potwierdza jednak, że problem w pojawił się w aptekach i zgłosił to do Ministerstwa Zdrowia. Jak zapewniają urzędnicy, w najbliższych tygodniach dodatkowe partie szczepionek powinny trafić do aptek na Pomorzu.

