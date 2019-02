"Oślepiona słońcem wjechała na tory". Pociąg uderzył w samochód z dziećmi

Pozostałe informacje

Jedną z ofiar wypadku, do którego doszło w sobotę rano w Gdyni, był młody raper Leh. Śmierć artysty potwierdziła wytwórnia, dla... czytaj dalej »

wczoraj, 11:57

Odtwórz: Samochód "leciał" nad miastem. Nietypowa akcja transportowa

To nie ptak, to nie samolot, to fiat 500 berlina z 1970 roku, który stanie w recepcji naszego nowego biura - mówi Izabela... czytaj dalej »