Staranował przystanek kradzionym autem. "Przeklął, zatrzasnął drzwi i siedział"

Foto: Wojciech Szostak / Kontakt 24 Video: tvn24

Nastolatek wjechał w przystanek autobusowy, na którym było...

19.11| Nie miał prawa jazdy, zabrał samochód jednemu z członków rodziny i wjechał w przystanek autobusowy, na którym było sześć osób. - Był huk, jakby coś wybuchło. Podeszłam do okna, no i już przystanku nie było. Zaraz przyjechała policja, pogotowie, straż pożarna - opowiada mieszkanka Jezierzyc (Pomorskie). Trzech nastolatków trafiło do szpitala, jeden z poważnym urazem nogi.

