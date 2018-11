Żubr w lesie na Pomorzu. "Teraz już nawet niedźwiedzie nas nie zaskoczą"

Plotki o tym, że w Nadleśnictwie Choczewo (Pomorskie) wędruje żubr, pojawiały się od kilku tygodni. Leśnicy początkowo uważali to za żart, do czasu, aż jeden z nich zobaczył go na własne oczy. Na dowód zrobił zdjęcia. - Teraz po łosiach, wilkach i żubrach już nawet niedźwiedzie nas nie zaskoczą - żartują leśnicy.