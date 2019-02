Łatwiej spotkać ją na Karaibach niż w Polsce. Mieszkanka Pomorza znalazła uszatkę błotną

Uszatkę błotną znalazła mieszkanka gminy Nowy Staw (Pomorskie). Leżała na ziemi, nie mogła odlecieć. - Zadzwoniła do nas, że ma ptaka drapieżnego. Na początku nie wiedzieliśmy, że jest to uszatka błotna. To dosyć rzadki ptak w Polsce - opowiada Małgorzata Stachurska z Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja".

Zamieszkuje głownie północną Europę, Azję, Amerykę Północną i Południową. Można ją też spotkać na Karaibach i Hawajach.

W Polsce uszatka błotna to rzadkość. Jednak w środę znalazła ją mieszkanka Nowego Stawu. Od razu zadzwoniła do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" w Pomieczynie.

- Skierowaliśmy panią do władz gminy i gmina zorganizowała transport. Pan ze straży pożarnej i pani z gminy przywieźli uszatkę osobiście do ośrodka - mówi Małgorzata Stachurska, technik weterynarii w "Ostoi".

Sama je, to dobry znak

Młoda żubrzyca utknęła na lodzie. W akcji ratunkowej brało udział 60 osób Żubra, który... czytaj dalej » Okazało się, że sowa ma poważny uraz skrzydła. - Zerwaną torebkę stawową w stawie łokciowym. Jest w poważnym stanie. Niemniej dajemy jej szansę i czekamy - tłumaczy Stachurska.

I dodaje, że na postępy w leczeniu trzeba jeszcze poczekać, ale pracownicy są dobrej myśli.

- Dobrym znakiem jest to, że ona sama pobiera pokarm, nie musimy jej codziennie karmić. To się wiąże z tym, że się mniej stresuje. Jak się mniej stresuje, to rehabilitacja na pewno będzie przebiegać lepiej - mówi.

Kiedy pracownikom uda się wyleczyć ptaka, zostanie on wypuszczony na wolność.

- Jak uda się doprowadzić ją do pełni sił tak, że będzie mogła sama przebywać w naturalnym środowisku, nasz ornitolog zaobrączkuje ją i wspólnie podejmiemy decyzję o miejscu jej wypuszczenia - zapowiada Stachurska. Kiedy może się to stać? - Nie sięgamy tak daleko w przyszłość. Teraz skupiamy się na tym, żeby wyprowadzić ją z tego stanu - podsumowuje.

Źródło: Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" / Michalina Krause Uszatka Błotna trafiła do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja"



