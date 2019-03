"Miały być championami, a zostały szkieletami"

Video: Pomagaj Pomagać Różaland

Właścicielom odebrano siedem wygłodzonych koni

27.03| Źrebaki były skarłowaciałe z niedożywienia. Starsza, wychudzona klacz była odizolowana od stada, bez siana, z wodą śmierdzącą i niezdatną do picia. Konie z głodu "same się konsumowały" - tak wolontariusze stowarzyszenia Pomagaj Pomagać Różaland opisują to, co widzieli w stadninie w Sławoszynie (Pomorskie). Właścicielom odebrano siedem koni.

»