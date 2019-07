Jezioro pełne śmieci. Płetwonurek nagrał, co zalega na dnie





Butelki, puszki, a nawet akumulator i duży kosz na makulaturę. Płetwonurek Bartłomiej Balbuza już od czterech lat sprząta dno jeziora Sztumskiego. W tym roku nagrał, co zalega na dnie. - Na filmie i tak nie widać wszystkiego. Nagrałem tylko to, co leży na wierzchu, a pod spodem, pod mułem jest kolejna warstwa - opowiada mężczyzna i zaznacza, że po kamerę sięgnął dopiero, jak już sprzątnął część śmieci.

Janusz Ryszkowski z Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie opublikował nagranie płetwonurka na profilu miasta, na jednym z portali społecznościowych.

- Chcieliśmy pokazać wszystkim, jak to wygląda. Podejrzewamy, że niestety po sezonie letnim dno będzie znowu wyglądało podobnie - mówi Ryszkowski. - Może w ten sposób uda się uświadomić część osób - dodaje.

Urząd Miasta i Gminy Sztum już rok temu stworzył komiks ekologiczny, który już najmłodszym ma pokazywać, jak ważna jest ochrona środowiska. Jednak - jak zauważa Ryszkowski - o ile dzieciom jest to łatwo wytłumaczyć, to często większym problemem jest nieświadomość dorosłych.

To widać także na filmie Bartłomieja Balbuzy.

"To, co ludzie przynoszą, zostaje w jeziorze"

Płetwonurek sprząta dno jeziora Sztumskiego już od czterech lat. Jak przyznaje, kiedy pierwszy raz zanurkował, nie spodziewał się tego, co zobaczył.

- Byłem w szoku. Nie sądziłem, że jest to na tak dużą skalę. Wszytko, co ludzie przynoszą na plażę, zostaje w jeziorze - opowiada mężczyzna.

Balbuza sprząta jezioro z kolegą dwa albo trzy razy w roku - przed i po sezonie letnim.

- Widzę, że z roku na rok problem narasta. Największy przedmiot jaki znalazłem, to duży kosz na makulaturę na kółkach. Trzeba było go przeciągnąć około 200 metrów, żeby go wciągnąć na pomost, z którego prawdopodobnie został zepchnięty - mówi.

Dodaje, że znalazł też akumulator, zdarzają się zbite szyby albo deska z gwoździami.

Jedno sprzątanie - 800 butelek

Balbuza spędza na sprzątaniu pod wodą około dwie godziny. Pomaga mu kolega, bo, jak mówi, nie dałby rady sam zebrać tylu rzeczy. Najwięcej śmieci znajduje przy pomostach i niedaleko kąpielisk.

- Jedno sprzątanie to koło 800 butelek. Nie jestem w stanie wyzbierać wszystkich. Dużo jest też w mule - opowiada.

Film, który opublikowało miasto Sztum, został nagrany w kwietniu tego roku; po tamtym sprzątaniu urzędnicy wywieźli dwa samochody śmieci. Teraz mają nadzieję, że publikacja filmu wpłynie chociaż na część osób i uświadomi im, jak ważna jest ochrona środowiska.

