Krzyczała na uczniów, została nagrana. Jest zawieszona, dzieci pod opieką psychologa

Nauczycielka matematyki została nagrana przez uczniów podczas lekcji. Na udostępnionym fragmencie słychać, jak kobieta krzyczy na jedną z uczennic, a gdy ta próbuje odpowiadać, zostaje przekrzyczana. Nagranie trafiło do dyrekcji placówki. Matematyczka została zawieszona, a dzieci są pod opieką psychologa. Jest też wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kobiety.

Do zdarzenia doszło w Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie (Pomorskie). Nagranie audio z lekcji matematyki trafiło do matki jednej z uczennic i to ona powiadomiła o sytuacji dyrekcję placówki.

- Nauczycielka tłumaczyła swoje zachowanie, przepraszała. Wiem, że przeprosiła też uczennicę i wyjaśniła z nią tę sytuację - mówi Karolina Pyczka, dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie.

Matematyczka pracuje w szkole wiele lat. Jak przyznaje dyrektorka, wcześniej zdarzały się już na nią skargi, ale zawsze były one szybko wyjaśniane.

- Nie były to skargi takiego formatu, żeby to trzeba było w taki sposób rozwiązywać - tłumaczy.

Teraz jednak sprawa jest dużo poważniejsza. Matematyczka została już odsunięta od zajęć. Dzieci, które brały udział w lekcji matematyki tego dnia są obecnie pod opieką psychologa.

Wniosek o postępowanie dyscyplinarne

Dyrekcja szkoły zgłosiła sprawę do Urzędu Gminy Gniewino, który nadzoruje funkcjonowanie placówki.

Wójt z kolei wystąpił do wojewody pomorskiego z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki.

O komentarz poprosiliśmy wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha.

"Wniosek Wójta Gminy Gniewino w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela Zespołu Szkół w Kostkowie wpłynął dziś, tj. 29 marca br. do sekretariatu wojewody i został niezwłocznie przekazany do analizy rzecznikowi dyscyplinarnemu dla nauczycieli" - czytamy w odpowiedzi.

"Wniosek zostanie poddany szczegółowej analizie (zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela) mającej na celu ocenę spełniania znamion wskazujących na popełnienie przez danego nauczyciela czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela i/lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W przypadku zasadności dalszego procedowania sprawy, wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające" - poinformował wojewoda.

