Mieczysław Struk ponownie marszałkiem pomorskim

Mieczysław Struk z Koalicji Obywatelskiej został w poniedziałek ponownie marszałkiem województwa pomorskiego. Pełni tę funkcję od 2010 roku. W samorządzie województwa zasiada od początku jego powstania w 1998 roku.

Struka w tajnym głosowaniu poparło 20 radnych sejmiku woj. pomorskiego, 13 było przeciw. Był jedynym kandydatem na stanowisko marszałka.

Przed głosowaniem przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Barzowski zapowiedział, że jego klub będzie głosował przeciwko kandydaturze Struka.

W październikowych wyborach samorządowych Struka jako kandydata na radnego poparło ponad 67 tys. osób

W październikowych wyborach do 33-osobowego sejmiku pomorskiego Koalicja Obywatelska uzyskała 18 mandatów, 13 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, a 2 - PSL (jeden z radnych Dariusz Męczykowski nie należy do PSL i po wyborach zapowiadał utworzenie klubu niezależnego).

W poniedziałek sejmik pomorski wybrał także przedstawicieli do zarządu zaproponowanych przez Struka. Zostali nimi, jak w poprzedniej kadencji: Wiesław Byczkowski (wicemarszałek), Ryszard Świlski (wicemarszałek) – obaj z Platformy Obywatelskiej, a także jako nowe osoby we władzach województwa, na stanowiskach członków zarządu: 33-letnia prawniczka, Agnieszka Kapała-Sokalska (Nowoczesna) oraz 68-letni, Józef Sarnowski (PSL), który ma wykształcenie wyższe rolnicze. Ten ostatni tydzień temu został wybrany na wiceprzewodniczącego sejmiku pomorskiego, ale w poniedziałek zrezygnował z tej funkcji.

Marszałek od 2010 roku, pasjonat żeglarstwa

Funkcję marszałka województwa pomorskiego Struk pełni od lutego 2010 r. Zastąpił wówczas Jana Kozłowskiego, który zdobył mandat europosła. W zarządzie województwa zasiadał od 2005 r.

Mieczysław Struk urodził się 1 stycznia 1961 r. w Jastarni (Pomorskie). Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1990 r. przez 12 lat Struk był burmistrzem Jastarni na Mierzei Helskiej. W sejmiku pomorskim zasiada od 1998 r.

Przed wstąpieniem do Platformy Obywatelskiej obecny marszałek pomorski był członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL).

Struk jest Kaszubem. Rodzice mówili do siebie po kaszubsku, ale do czwórki dzieci zwracali się w języku polskim.

Przodkowie samorządowca PO mieszkali na Półwyspie Helskim od kilku wieków, nazywali się Struck. Nazwisko Struk to efekt pomyłki urzędnika, który w takiej formie wpisał je ojcu obecnego marszałka pomorskiego do metryki.

W jednym z wywiadów prasowych Struk opowiedział, że z jego rodu wywodziła się Ceynowina, nazywana ostatnią czarownicą na Pomorzu. Jako wdowa sama utrzymywała córki, wiosłowała i poławiała ryby z mężczyznami. Została zabita przez miejscowych w 1836 r. Zagnano ją do morza i zatłuczono wiosłami.

Jeden z jego przodków - Martin Struck - w XIX w. był ostatnim sołtysem i pierwszym wójtem Helu. Urzędował w latach 1874-1890 i 1905-1910. Najsilniejsza w rodzinie polityka PO była jednak wielopokoleniowa tradycja rybołówstwa. Struk wypływał z ojcem na połów ryb już od piątego roku życia.

Pasją marszałka pomorskiego jest żeglarstwo. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego

