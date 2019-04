Na zdjęciach z drona zauważył zarys łodzi. Leży tuż przy brzegu, przysypana piaskiem

Video: tvn24

Odkrycie sprzed ponad 2 tysięcy lat w Egipcie

09.04 | Archeolodzy prowadzący wykopaliska na starożytnym cmentarzu w pobliżu Kairu dotarli do grobowca z trzema zapieczętowanymi sarkofagami. Po ich otworzeniu okazało się, że w środku znajdują się mumie dwóch mężczyn i kobiety. Ta najlepiej zachowana należała do wysoko postawionego kapłana. Była owinięta w płótno i ozdobiona złotą figurą egipskiej bogini Izydy. Dwie pozostałe mumie, w nieco gorszym stanie, należały prawdopodobnie do ludzi niższego statusu społecznego. W środku sarkofagu kobiety, archeolodzy znaleźli jedynie niebieskie koralki. Eksploracja grobowca i otworzenie sarkofagów było transmitowane na żywo na kanale Discovery Channel.

»