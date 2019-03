"Byłem w pracy i spotkałem tego ducha"

Video: Lecznica dla zwierząt ADA / lecznica-ada.pl

"Białasek" - koziołek-albinos z Podkarpacia

17.01|Zupełnie białe zwierzę znaleziono na terenie szkoły w miejscowości Krówniki (woj. podkarpackie), gdzie karmiły go dzieci. Wcześniej błąkał się po okolicy, a mieszkańcy brali go za zmutowanego królika. Niezwykle rzadki okaz koziołka-albinosa trafił do ośrodka pomocy weterynaryjnej w Przemyślu. Po przejściu rekonwalescencji, być może przygarnie go ogród zoologiczny. - Jak mu urośnie poroże, bedzie jeszcze piękniejszy - mówi opiekun "Białaska".

