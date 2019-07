Czerwone flagi na siedmiu gdańskich plażach. Przez sinice i silny wiatr





Na czterech gdańskich plażach zawisły czerwone flagi. - To przez sinice - mówi Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Dodatkowo, z powodu silnego wiatru, zakaz kąpieli obowiązuje jeszcze w trzech miejscach.

Zielona maź nad Bałtykiem nie daje o sobie zapomnieć. Sinice na Waszych zdjęciach Wciąż wiele plaż... czytaj dalej » O kolejnym pojawieniu się sinic na plażach w Gdańsku poinformował Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny. Zakaz kąpieli obowiązuje w: Gdańsku Jelitkowo, Klipper Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno oraz Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno.

W zeszłym roku w lipcu z powodu sinic w najgorszym momencie zamkniętych było 50 plaż. Jak komentowali wtedy specjaliści, ostatnie tak silne zakwity zaobserwowali 12 lat temu.

Dodatkowo, jak informują na swojej stronie Kąpieliska Morskie, w Gdańsku: Sobieszewie, Orle i Świbno obowiązuje zakaz kąpieli z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

Lista kąpielisk zamkniętych przez sinice:

Sinice mogą być niebezpieczne dla człowieka

Wykwitom sinic sprzyja duże nasłonecznienie, wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru. Wytwarzają one niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli w wodzie, gdzie są obecne. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, to musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Jak mówił Tomasz Augustyniak, kiedy napijemy się wody o dużym stężeniu sinic, możemy mieć problemy żołądkowe, takie jak biegunki i wymioty.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega wszystkich użytkowników kąpieli w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, że nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach!



Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Wytwarzające przez sinice toksyny są groźne dla zdrowia człowieka. Istnieje możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. www.wsse.gda.pl

