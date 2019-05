Na Pomorzu wygrała Adamowicz. Ze sporą przewagą nad Fotygą i Lewandowskim

Chadecja wygrywa, ale to Zieloni zyskują najwięcej

Video: TVN24 BiS

Chadecja wygrywa, ale to Zieloni zyskują najwięcej

26.05 | Według sondażu exit poll w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego najsilniejszy w Niemczech wciąż jest blok partii chadeckich CDU/CSU. Traci on jednak znacząco w porównaniu z rokiem 2014. Największym zwycięzcą eurowyborów w Niemczech okazali się Zieloni. Według exit poll głosowało na nich 22 proc. obywateli, o 11,3 pkt. proc. więcej niż w roku 2014. Jeśli rezultaty się potwierdzą, ta partia podwoi liczbę swych mandatów w PE - do 22.

»