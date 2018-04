Siedmiu strażników więziennych zatrzymanych. Mieli brać łapówki od więźniów





»

Policjanci pracują nad sprawą już 7 miesięcy Foto: KWP w Gdańsku Video: tvn24 Policjanci pracują nad sprawą już 7 miesięcy 19.04 | Po postawieniu zarzutów Prokuratura Regionalna w Gdańsku wystąpiła z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie dyrektora jednego z pomorskich aresztów śledczych. Dyrektor wraz z sześcioma podwładnymi miał, za łapówki, nielegalnie organizować pracę więźniów. zobacz więcej wideo »

Zatrzymani usłyszeli zarzut korupcji Foto: KWP w Gdańsku Zatrzymani usłyszeli zarzut korupcji 19.04 | Po postawieniu zarzutów Prokuratura Regionalna w Gdańsku wystąpiła z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie dyrektora jednego z pomorskich aresztów śledczych. Dyrektor wraz z sześcioma podwładnymi miał, za łapówki, nielegalnie organizować pracę więźniów. zobacz więcej wideo »

Foto: KWP w Gdańsku | Video: tvn24 Policjanci pracują nad sprawą już 7 miesięcy

Po postawieniu zarzutów Prokuratura Regionalna w Gdańsku wystąpiła z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie dyrektora jednego z pomorskich aresztów śledczych. Dyrektor wraz z sześcioma podwładnymi miał, za łapówki, nielegalnie organizować pracę więźniów.

O wystąpieniu do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie poinformował Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, która wraz z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie przestępczej działalności funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Jak poinformował Załęski, wniosek o tymczasowe aresztowanie dyrektora był podyktowany "obawą matactwa wynikającą z możliwości wpływania na zeznania świadków oraz grożącą podejrzanemu surową karą". Rzecznik dodał, że sąd wyznaczył posiedzenie w tej sprawie na czwartek rano.

W śledztwie podejrzanych jest siedmiu funkcjonariuszy SW, pracujących w jednym z aresztów w woj. pomorskim. Policja i prokuratura nie zdradzają, o który areszt chodzi, ale - jak ustaliła nieoficjalnie PAP w źródłach zbliżonych do organów ścigania – rzecz dotyczy działającego w Ustce Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Słupsku.

Wszystkim podejrzanym przedstawiono zarzuty przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Za takie przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Dyrektor aresztu usłyszał dodatkowo zarzut ujawnienia tajemnicy służbowej.

Sprawa rozwojowa

Sześciu funkcjonariuszy po postawieniu im zarzutów zostało zwolnionych: zastosowano wobec nich dozór policji, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju i zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych. "Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów" – poinformował Załęski.

- Policjanci od siedmiu miesięcy zajmowali się sprawą, ale to nie koniec ich pracy. Możliwe są kolejne zatrzymania – zdradził nam nadkom. Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jak informował z kolei zespół prasowy gdańskiej KWP, z zebranych przez policję dowodów wynika, że "więźniowie wielokrotnie opuszczali areszt i wychodzili do pracy na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych poza oficjalną ewidencją, co miało przynosić funkcjonariuszom Służby Więziennej korzyści majątkowe i osobiste".

Zespół prasowy KWP podał też, że wiele wskazuje na to, iż "osadzeni wykonywali pracę nielegalnie na rzecz wybieranych przez funkcjonariuszy pracodawców zarówno posiadających umowy o pracę osadzonych, jak i nieposiadających podpisanych umów".

Załęski wyjaśnił, że do przestępczego procederu miało dochodzić od lipca 2017 r. do lutego 2018 r.

Zatrzymania w tej sprawie miały miejsce we wtorek. Przeprowadzono je jednocześnie w kilku miastach, w większości na Pomorzu. Jak informowała KWP, w akcji wzięło udział ponad 40 pomorskich policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i Biura Spraw Wewnętrznych Służby Więziennej.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.