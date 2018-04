1,5-roczny chłopiec utonął w zbiorniku z nieczystościami. "To była chwila nieuwagi"





Stracili syna z oczu. Ojciec znalazł półtorarocznego chłopca przed domem w zbiorniku z nieczystościami. Niestety nie udało się go uratować. Prokuratura bada okoliczności tragedii.

1,5-roczny chłopiec był pod opieką rodziców, gdy zauważyli, że nie ma go w domu. Rozpoczęli nerwowe poszukiwania. Ojciec dziecka znalazł je w zbiorniku z wodą i nieczystościami. Reanimował syna do przyjazdu karetki.

Niestety, mimo godzinnej reanimacji, nie udało się dziecka uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura.

- To była chwila nieuwagi, która doprowadziła do tragedii. Była to rodzina, co do której nigdy nie było żadnych zastrzeżeń - podkreśla Ryszard Krzemianowski z Prokuratury Rejonowej w Bytowie.

Jak informuje prokurator, rodzice dziecka byli trzeźwi. We wtorek w godzinach popołudniowych odbędzie się sekcja zwłok dziecka.

