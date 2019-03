Ugodził kolegę nożem, szuka go policja. "Poszło o kobietę"





Policja poszukuje 28-letniego mężczyzny, który w trakcie kłótni dwukrotnie ugodził nożem swojego znajomego. Policja przeczesuje trasę pomiędzy Policami a Świnoujściem. Ofiarę nożownika uratowali lekarze.

We wtorek około godz. 17 w hotelu Dobosz w podszczecińskich Policach doszło do awantury, o której policję poinformowali goście i obsługa hotelowa. Na miejscu policjanci znaleźli krwawiącego mężczyznę, który został przewieziony do lokalnego szpitala. Przeszedł operację, jego stan oceniany jest jako ciężki, ale stabilny.

Amok z zazdrości

Biegli zbadali komputery i telefony z domu Stefana W. Jest wniosek o obserwację psychiatryczną Gdańska... czytaj dalej » Zaatakował go, według ustaleń policji, 28-letni znajomy, a kłótnia miała dotyczyć spraw sercowych. - Poszło o kobietę. W pewnym momencie jeden z mężczyzn dwukrotnie dźgnął drugiego, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia - informuje nas sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Policach.

- Mężczyzna był wcześniej karany - przyznała Leśnicka.

Napastnik mieszkał w Policach od kilku miesięcy, ale pochodzi ze Świnoujścia, więc policja na trasie pomiędzy tymi dwoma miastami wzmożyła kontrole. Od wczoraj sprawdzane są także wszystkie trasy wylotowe z Polic.

Jeszcze dziś ma zostać opublikowany list gończy za 28-latkiem.

