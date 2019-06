Z Pomorza pojadą specjalne pociągi na Pol'and'Rock Festival 2019

Kolejowe problemy Pol'and'Rock. "Nie to nie. My mamy swój sposób"

Video: Fakty TVN

Kolejowe problemy Pol'and'Rock. "Nie to nie. My mamy swój...

Wszystkie drogi prowadzą do Kostrzyna. Skoro nie pociągiem, to autobusem, samochodem, piechotą, a nawet sklepowym wózkiem. Pol'and'Rock Festival to już marka, tak jak nazwisko Owsiak. Więc kiedy Polskie Koleje nagle zmieniają zdanie, to Jurek nie zmienia planów i organizuje specjalny bank podróży.

»