Plac Adamowicza i rondo Olszewskiego w Szczecinie. Pierwsze głosowanie nie było jednomyślne

Video: tvn24

Jacek Sutryk o społecznych zmianach po śmierci Adamowicza

15.02 | Prezydent Wrocławia mówił także o tym, jak zabójstwo Pawła Adamowicza może wpłynąć na zmianę nastrojów społecznych. - Ja sam mówiłem o potrzebie zmian, naiwnie wierząc, że to coś zmieni - przyznał. - W nas samorządowcach na pewno coś to zmieniło (…) Myślę, że w Gdańszczanach to wiele zmieniło, w mieszkańcach naszych miast - ocenił.

